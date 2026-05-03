Real Madrid estira la definición de LaLiga y Barcelona puede festejar en su cara el próximo domingo

En el RCDE Stadium, Real Madrid se sacó de encima la presión y triunfó por 2-0 este domingo ante Espanyol en el marco de la Fecha 34 de LaLiga. Vinícius Júnior, con un doblete en el segundo tiempo, consiguió la victoria para el elenco visitante, que se mantiene con vida en la pelea.

Es que el Merengue, escolta de Barcelona en la parte alta de la tabla, recortó ahora la ventaja a 11 unidades, con 12 en juego en esta recta final. Los blancos precisaban una victoria para evitar que su clásico rival se consagrara campeón este domingo.

Para colmo, la próxima fecha, la 35, enfrentará a Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Si bien el combinado dirigido por Álvaro Arbeloa evitó que los dirigidos le realicen el pasillo de campeón a los catalanes, el peligro de una vuelta en sus caras está latente.

¡APLAUDEN HASTA LOS HINCHAS RIVALES!



Otra vez apareció Vinicius con una GRAN definición para poner el 2-0 de Real Madrid contra Espanyol.



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Es que el culé puede consagrarse campeón el próximo fin de semana en esta nueva edición de El Clásico. Para ello, los comandados por Hansi Flick deberían obtener un empate o una victoria ante Real Madrid con tres fechas restantes en el certamen.

Así está la tabla de LaLiga 2025-26

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Cuándo es El Clásico entre Barcelona y Real Madrid

En el marco de la Fecha 35 de LaLiga 2025-26, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el próximo domingo 10 de mayo en el Camp Nou desde las 16, hora argentina. El culé se consagrará campeón si consigue al menos un empate ante su clásico rival.

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