Inter de Milán no renuncia a Nico Paz: las dos propuestas que acercará a Real Madrid si hay recompra

En Inter de Milán no quieren resignar su chance de avanzar por el fichaje de Nicolás Paz, mediapunta de 21 años que por segunda temporada consecutiva brilla en el Como de Cesc Fábregas, incluso cuando saben que Real Madrid está decidido a ejecutar la cláusula de recompra de 11 millones de euros para recuperarlo.

Entendiendo que la prioridad absoluta la tienen en la Casa Blanca, en el Neroazzurro ya han planificado dos variantes de oferta para intentar quedarse con el jugador que, de no mediar imprevistos, disputará su primer Mundial con la Selección Argentina.

El menos rebuscado de esos ofrecimientos es una compra directa por un valor de entre 40 o 50 millones de euros, comprometiéndose a mantener una cláusula de recompra, aunque lógicamente será más elevada que la actual, en favor de Real Madrid.

La otra oferta que diagramó Inter de Milán es la solicitud de un préstamo en la que se aceptarían pagar elevados intereses y también que se fije una elevada opción de compra, por montos similares a las del mencionado ofrecimiento directo para el fichaje.

Nico Paz es el gran deseo de Inter de Milán para la próxima temporada.

La incertidumbre que favorece a Inter

El hecho de que todavía no se sepa quién será el entrenador de Real Madrid la próxima temporada, y por ende si tendrá o no a Nico Paz entre sus prioridades, favorece hoy por hoy a las intenciones de Inter de Milán, donde desde ya le garantizarían al jugador un rol protagónico.

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Otro detalle no menor de la actualidad del equipo Merengue es que Florentino Pérez está planificando una importante renovación en el plantel, por lo que el lugar que pueda tener el internacional argentino dependerá de los nombres que dejen el club y los que lleguen.

Los números de Nico Paz en la temporada

En la presente temporada, Nicolás Paz viene teniendo un rendimiento capaz de seducir a cualquier equipo en el mundo. En 38 partidos disputados entre Serie A y Coppa Italia, ha marcado 13 goles y entregado 8 asistencias, contabilizando un total de 3.111 minutos en el campo de juego.

Data clave

Inter de Milán planea ofertar entre 40 y 50 millones por Nicolás Paz .

planea ofertar entre por . El Real Madrid posee una cláusula de recompra sobre el jugador de 11 millones .

posee una cláusula de recompra sobre el jugador de . Nicolás Paz registra 13 goles y 8 asistencias en la presente temporada con Como.