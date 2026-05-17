Lautaro Martínez terminó su temporada con el Inter de Milán: así llega al Mundial 2026

El Toro será liberado de la última fecha de la Serie A por el Nerazzurro para que ya se enfoque en la Copa del Mundo.

Lautaro Martínez ya se puede enfocar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que, al igual que sus compañeros de la Selección Argentina, tendrá la difícil tarea de mantener la corona que ostentan desde el 18 de diciembre del 2022, jornada en la que la Albiceleste venció a Francia en el Estadio Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

El Toro fue titular este domingo 17 de mayo contra el Hellas Verona en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro. Jugó 74 minutos hasta que su entrenador Cristian Chivu decidió reemplazarlo por Mattia Mosconi. De esta manera, cierra su campaña 2025/2026 con un balance altamente positivo: 22 goles y 6 asistencias en 40 partidos.

Resulta que el Nerazzurro decidió licenciar para la última jornada con el Bologna a aquellos futbolistas que estarán afectados a la Copa del Mundo 2026. Dado que los objetivos locales ya se cumplieron, al adjudicarse la Serie A y la Copa Italia (en la semana derrotó en la Final a la Lazio en el Olímpico de Roma), la dirigencia los suelta con tiempo para que lleguen de la mejor forma a la cita global.

Lo único que le resta al exdelantero de Racing es esperar la definición del torneo de la primera división del fútbol italiano para ver si se corona, una vez más, como el Capocannoniere (máximo goleador). De momento es el líder de la clasificación con 17 gritos, seguido por Anastasios Douvikas del Como, Donyell Malen de la Roma y su compañero Marcus Thuram, todos con 13.

Lautaro Martínez con el trofeo de la Copa Italia, su novena consagración en el Inter de Milán. Getty Images.

Lautaro Martínez llegará con mejor promedio de gol en la temporada de lo que lo hizo para Qatar 2022

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Lautaro Martínez llegará al Mundial 2026 con mejor promedio de gol en la temporada en comparación al periodo previo a Qatar 2022. En este caso, su porcentaje es de 0,55 gol por partido, mientras que para la Copa del Mundo anterior, que como fue entre noviembre y diciembre solo se tuvo en cuenta la primera mitad de la campaña 2022/2023, el Toro registraba en los primeros seis meses de aquel proceso 0,38 gol por encuentro disputado.

Por otro lado, Julián Alvarez, su competidor en el puesto de delantero acompañando a Lionel Messi, también a falta de una jornada para el cierre de la temporada en España, exhibe unas estadísticas que están por debajo de las del bahiense. La Araña acumula 20 anotaciones y 9 pases gol en 49 presencias (promedio 0,40 gol por partido).

En síntesis

Lautaro Martínez cerró su temporada con el Inter de Milán tras jugar ante Hellas Verona.

cerró su temporada con el Inter de Milán tras jugar ante Hellas Verona. El delantero argentino Lautaro Martínez registró un balance de 22 goles en 40 partidos.

registró un balance de en 40 partidos. El futbolista lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 17 gritos.