Julián Álvarez corre riesgo de perderse el clásico vs. Real Madrid y el Cholo Simeone reveló lo qué hará con él

El Atlético de Madrid tendrá algunas semanas de tranquilidad con respecto a la Champions League, luego de clasificarse directamente a Octavos de Final, pero eso no implica que serán momentos de alto impacto para su temporada. Este sábado, el Colchonero enfrenta a Mallorca, pero ya mira con visión de Rayos X lo que será el gran duelo ante Real Madrid, del próximo fin de semana.

El Cholo Simeone se enfrentó a la prensa en conferencia y, como siempre, aseguró tener el foco 100% puesto en el próximo partido. Sin embargo, esto no evitó que los periodistas presentes intenten llevar la conversación al partido ante Real Madrid, un clásico en el que se pondrá en juego también el destino de LALIGA.

Y allí es donde el nombre de Julián Álvarez juega un papel crucial. El argentino está al límite de ser sancionado, y recibir una amarilla ante Mallorca lo haría perderse el partido vs. Real Madrid. A pesar de eso, Simeone no descarta que el delantero argentino participe del partido de este fin de semana: “Pensamos en el partido de mañana, no en el del sábado que viene y pensamos en arrancar con lo que nos permita hacerle daño al Mallorca”, respondió.

Julián Álvarez está al límite de amarillas en LALIGA.

Julián suma 6 goles y 2 asistencias en esta temporada en LALIGA, otros 6 tantos por Champions y 4 en la Copa del Rey, y es el máximo anotador del Aleti esta temporada. Es un jugador clave para el equipo, y aunque Real Madrid será un partido trascendental, primero está obligado a ganarle a Mallorca.

Simeone tiene todas sus opciones en ataque disponibles

A pesar de reconocer que su foco está puesto en ganarle al Mallorca, y asegurar que piensa poner lo mejor en el partido, Simeone también admitió que tiene más opciones que nunca para elegir el once inicial: “Tenemos la posibilidad de tener a [Ángel] Correa bien, a Julián [Álvarez] muy bien, a Antoine [Griezmann] que está en su línea y a Sorloth con muchas ganas de jugar”, explicó el Cholo.

Sorloth volvió a jugar y es una opción más para Simeone.

“Mañana por la mañana decidiremos quién empieza”, afirmó, aunque destacó que está conforme con la vuelta del noruego, quien jugó 35 minutos en el último partido y ya se encuentra a la par del grupo para volver a ser una más de sus opciones en ataque.

Atlético de Madrid se encuentra actualmente segundo en LALIGA, con 45 puntos, y está a cuatro del líder Real Madrid, su rival del próximo fin de semana. Aunque claro, el merengue llegará a ese encuentro tras su visita al Espanyol y pensando que luego se le viene la serie ante el Manchester City.

