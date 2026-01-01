Ganó el Balón de Oro y seis Champions League y reveló que le hubiera gustado ser camarero: “Se me daba bien servir bebidas”

Por más de una década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los reyes del mundo fútbol. Dominaron el deporte y se quedaron con cada Balón de Oro disponible entre 2008 y 2021. Sin embargo, hubo un hombre que se metió entre ellos: fue Luka Modric, en 2018, año en el que ganó todo con el Real Madrid y lideró a Croacia a la final del mundo.

Pero la figura de Luka Modric bien podría no haber sido reconocida a nivel mundial, puesto que su carrera como futbolista tranquilamente pudo no haber existido jamás. Así lo reconoció el propio mediocampista croata en una reciente entrevista, en la que admitió que por muy poco no optó por ser camarero antes que jugador de fútbol: “Era bastante bueno. Y me gustaba”, señaló.

Modric terminó optando por el fútbol antes que por ser camarero y se convirtió en leyenda. (Getty)

En diálogo con el medio italiano Corriere, el actual futbolista del AC Milan, ganador del Balón de Oro en 2018 y de seis Champions League con el Real Madrid, relató esa parte oculta de su vida: “Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero. Era bastante bueno. Y me gustaba“, inició.

“Estudié en la escuela de hostelería de Borik. El primer año, nos formamos en el restaurante Marina de Zadar, donde se celebraban banquetes de boda. Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era lavar los platos“, reconoció Modric, quien le achacó esa humildad en su vida a la formación que le dieron sus padres cuando crecía.

Luka Modric destacó la importancia de sus padres en su formación como persona.

“Mis padres, Stipe y Radojka, me inculcaron valores importantes: respetar a todos y ser humilde. Mi padre era trabajador, mi madre, costurera. La humildad ayuda, tanto en el campo como en la vida”, destacó. Y agregó: “Mi tío Zeljko también fue crucial para mí. Él y mi padre son gemelos idénticos, crecieron en simbiosis, hablan diez veces al día y, como mi tío no tiene hijos, tenemos un vínculo especial.”

Luka Moadric optó por el fútbol y se transformó en una verdadera leyenda; a sus 40 años, suma 746 partidos como profesional -y contando- entre sus pasos por Dinamo Zagreb, Tottenham, Real Madrid, Milan y la Selección de Croacia, una carrera que incluye 34 títulos como profesional (28 en Real Madrid y 6 en Dinamo Zagreb), y a mitad de año disputará el Mundial 2026, su quinta Copa del Mundo.

