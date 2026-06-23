Kun Aguero: ”Julián Alvarez encajaría de forma espectacular en el Barcelona”

Julián Alvarez, inesperadamente, confirmó los rumores que circularon prácticamente desde que llegó al Atlético de Madrid. Básicamente, que su intención es vestir la camiseta del FC Barcelona. Así de claro lo dijo en zona mixta luego del encuentro que disputó con la Selección Argentina frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

”No es el momento para hablar de esto, pero tampoco me voy a esconder. Ya hablé con la gente que tenía que hablar en el club (Atlético de Madrid) y lo mejor para todos es una transferencia porque quiero cumplir mi sueño”, expresó la Araña, que si bien no mencionó al Barça, se sobre entiende que es para pegar el salto de la capital española hacia la Ciudad Condal.

Al respecto, quien opinó fue Sergio Agüero, quien tuvo su paso tanto por el Atleti como por el FC Barcelona: “Julián Alvarez encajaría en muchos clubes, pero en el Barça encajaría de forma espectacular por su manera de jugar. Es un jugadorazo, un futbolista que juega en cualquier lado y es ofensivamente muy completo”.

Además, en la conversación que mantuvo con el programa de streaming Jijantes, Agüero aclaró que el atacante de la Selección Argentina puede proyectarse en diferentes posiciones. “Es bueno tener jugadores así. Es un jugador ofensivo, extremo, delantero, mediapunta… Tenés un comodín, lo podés utilizar cuando otros se lesionan”.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

La postura de Sergio Aguero sobre la relación de Julián Alvarez con el Atlético de Madrid

“El club no lo va a decir y no queda otra que el jugador sea sincero, trata de ser honesto. Dice que se juntó con el club y vieron que lo mejor es hacer una transferencia. Si yo soy el club y un jugador no está contento por la ciudad o por lo que sea, se siente mal con sus compañeros, con el entrenador o con un dirigente… si no está cómodo, lo mejor es buscar una solución y venderlo”, señaló el Kun en la misma conversación.

Publicidad

Además, siempre en referencia con Julián Alvarez, agregó: “No vas a tener todo el año a un jugador con mala cara, con mala onda. Si no está cómodo, el club tiene que ayudarlo, para mí así es como funciona. Cuando un jugador no está contento, cada club toma la postura que quiera tomar y el jugador termina perdiendo“.

En síntesis