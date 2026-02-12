La confesión de Julián Álvarez tras reencontrarse con el gol en Atlético de Madrid: “Necesitaba un poco de cariño”

Este jueves, bajo la órbita del partido de ida correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, Atlético de Madrid se encontró frente a frente con Barcelona y le propinó una verdadera paliza. Es que fue una contundente victoria por 4-0 del equipo comandado estratégicamente por Diego Simeone, que venía recibiendo algunos cuestionamientos.

En ese contexto, un jugador que necesitaba reencontrarse con el gol era, sin ningún tipo de dudas, Julián Álvarez. De hecho, el artillero surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Manchester City todavía no había podido anotar en lo que iba del 2026, desatando una catarata de críticas.

Sin embargo, en la jornada de hoy, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 le puso punto final a ese mal momento, estampando el cuarto tanto del Colchonero ante la atónita mirada de todos y cada uno de los hinchas del Blaugrana. El oriundo de Calchín, provincia de Córdoba, lo hizo con una gran definición.

Cuando transcurría el tiempo añadido del período inicial, La Araña sacó un gran remate, el cual hizo acordar a sus primeros pasos con la camiseta de Atlético de Madrid, momento en el que generó una enorme ilusión entre los fanáticos. Así siguió con la cuenta que ya había sido abierta por Eric García en contra, Antoine Griezmann y Ademola Lookman.

Posteriormente, una vez finalizado el partido, el ariete de 26 años de edad le brindó declaraciones a ESPN Disney+ y compartió sus sensaciones por este gol, abriendo su corazón y sincerándose sobre lo que venía sufriendo por los malos rendimientos recientes y por acarrear semejante cantidad de tiempo sin poder inflar la red.

“Obviamente agradecido con la gente y, en lo personal, contento. Era algo que necesitaba, un poco de cariño, de amigarme con el arco”, comenzó manifestando Julián Álvarez, dando a entender que precisaba volver a marcar y también recibir los mismos de los fanáticos y del entorno en general, algo que se había perdido de forma clara.

“Si bien ya en los últimos partidos me venía sintiendo un poco mejor desde el juego, el gol siempre para los delanteros y después de tantos partidos, suma para la confianza, así que espero que sean muchos más”, concluyó Julián Álvarez, exponiendo una gran confianza pensando en lo que viene con la camiseta del Colchonero.

Atlético de Madrid venció 4-0 al Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey.

Julián Álvarez anotó el cuarto gol, marcando su primer tanto oficial en el año 2026.