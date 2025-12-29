El Inter Miami quiere seguir apostando por los jugadores argentinos. Con Lionel Messi a la cabeza y con Rodrigo De Paul como escolta, Giovani Lo Celso podría sumarse a un plantel en el que también están Rocco Ríos Novo, Oscar Ustari, Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Santiago Morales, Mateo Silvetti y Tadeo Allende (Marcelo Weigandt y Baltasar Rodríguez se encuentran negociando su continuidad con Boca y Racing, los dueños de sus respectivos pases).

El ex Rosario Central, parecía estar asentado en LaLiga de España, en donde cuenta con contrato con el Real Betis hasta mediados del 2028. No obstante, las informaciones que proceden tanto de la Florida como de Andalucía, indican que las negociaciones están lo suficientemente avanzadas para que la transferencia, incluso, ya se produzca en el mercado de enero de 2026.

Y en ese sentido, el que también ayuda para que la operación se efectúe es Manuel Pellegrini, entrenador del elenco bético. Aparentemente, conforme a varios medios del país de la Península Ibérica, el Ingeniero no presentó oposición alguna, por lo que deja a Giovani Lo Celso totalmente libre para que decida si se quiere quedar o si prefiere pegar el salto a la MLS.

Vale mencionar que el volante podría abandonar una temporada en la que el Real Betis se encuentra sexto en la tabla de posiciones de LaLiga en busca de meterse entre los cuatro primeros para clasificar a la Champions League 2026/2027, en la que ya está clasificado a los 8vos de Final de la Copa de Rey y en la que se perfila para clasificar directamente a los 8vos de la Europa League.

Por cierto, el también ex París Saint-Germain, Tottenham Hotspur y Villarreal, recibió semanas atrás una propuesta de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, club en el que se formó, para retornar en enero y sumarse al plantel que capitanea Ángel Di María, pero la desestimó.

Los números de Gio Lo Celso en la temporada 2025/2026

Si Giovani Lo Celso se suma al Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, el Real Betis estará perdiendo una pieza clave de su esquema de los primeros seis meses de la temporada 2025/2026. En total, el rosarino suma 1203 minutos repartidos en 20 partidos entre LaLiga, Copa de Rey y la Europa League. Suma 2 goles y 2 asistencias.

