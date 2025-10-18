La Federación de Portugal abrió un expediente disciplinario a Alan Varela: los motivos

El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol ha iniciado un expediente contra Alan Varela, por hechos que se sucedieron en el último clásico que Porto y Benfica disputaron el pasado domingo 5 de octubre, que finalizó con empate sin goles.

El proceso que recae sobre el ex mediocampista de Boca, que está muy bien considerado por Lionel Scaloni en la carrera por ganarse un lugar en la lista de la Selección Argentina para disputar el Mundial de 2026, está relacionado a una denuncia que presentaron Las Águilas, equipo en el que milita Nicolás Otamendi, en reclamo de una expulsión de la que consideran fue merecedor.

Según el informe presentado por Benfica, Varela propinó un codazo en el estómago de Vangelis Pavlidis y poco después pisó a Heorhiy Sudakov, dos acciones que entienden fueron merecedoras de una tarjeta roja que nunca le mostró el árbitro Miguel Nogueira, quien tampoco recibió la recomendación del VAR de cambiar su decisión.

El mediocampista del Porto solo recibió una tarjeta amarilla a los 77 minutos del encuentro, después de la cual se iría reemplazado por la decisión de Francesco Farioli de no arriesgarse a finalizar ese partido con un futbolista menos en el terreno de juego.

El exmediocampista de Boca quedó expuesto a una sanción de oficio.

La evaluación que realizará el Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol podría derivarse en una sanción de oficio para Alan Varela, ante la posibilidad de aplicar una suerte de expulsión retroactiva en el caso de que la revisión de las imágenes en cuestión le terminen dando la razón al reclamo de Benfica.

La palabra de Alan Varela en plana polémica

Consultado respecto a los hechos que han generado mucha repercusión en Portugal en los últimos días, pero sin querer ingresar en ningún tipo de polémica, Alan Varela hizo una breve reflexión sobre su situación: “Cada uno tiene su opinión. Hubo muchas jugadas donde las faltas podrían no haber sido a nuestro favor, pero ese partido ya es cosa del pasado. No gano nada hablando de ello. Tenemos que pensar en el próximo partido”, señaló.

Múltiple competencia por delante

Mientras se espera por una resolución en torno a Alan Varela, Porto debe afrontar múltiples competencias en los próximos días. Este mismo sábado, desde las 14, enfrentará a CD Celoricense por la tercera ronda de la Taca de Portugal. El jueves 23 visitará al Nottingham Forest por la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League y ya el lunes 27 jugará por la Primeira Liga ante Moreirense.