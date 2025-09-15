Otra baja sensible para la Selección Argentina de cara al Mundial de Chile Sub 20

La Selección Argentina no para de recibir negativas para la Copa del Mundo de Chile Sub 20. Tras la postura del Real Madrid por Franco Mastantuono y de Bayer Leverkusen por Claudio Echeverri, de no cederlos durante el certamen al elenco juvenil que comanda Diego Placenete, la AFA recibió este lunes 15 de septiembre un nuevo revés.

En este caso fue por el rosarino Tomás Pérez, a quien el Porto, conforme al periódico A Bola, pretende retener luego de confirmar la dura lesión de Nehuén Pérez (se rompió el tendón de Aquiles y tendrá entre 6 y 8 meses de rehabilitación, por lo que probablemente se perderá el resto de lo que queda del campeonato portugués).

El ex Newell’s había sido convocado por Diego Placente para la anteúltima semana de ensayos en el predio de Ezeiza, antes de confeccionar la nómina final del plantel con el que encarará el torneo, en el que Argentina, por cierto, es el máximo campeón con 6 consagraciones (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

En ese mismo sentido, los que sí se presentarán para trabajar desde este lunes por la tarde son: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de la Plata), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Milton Delgado (Boca Juniors), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Ian Subiabre (River Plate), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield, se añadirá después del partido por Copa Libertadores con Racing), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen) y Santino Andino (Godoy Cruz).

Además, los juveniles de la Selección Sub 17, Mateo Martínez (Racing Club), Matías Satas (Boca Juniors), Tomás Nosei (Vélez Sarfield), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River Plate), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Thomas De Martis (Lanús) y Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) también participarán de los entrenamientos.

Fixture de Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile 2025

La Selección Argentina Sub 20 conforma el Grupo D del Mundial de Chile 2025. Se medirá a Cuba el domingo 28 de septiembre, a Australia el miércoles primero de octubre y a Italia el sábado 4 del mismo mes. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

