La nueva copa que podrían jugar Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona contra otros dos campeones de Champions League

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son los tres clubes más importantes de España y también los que más partidos suelen jugar en un año calendario, y que suelen llegar a instancias decisivas en competencias internacionales y estar presentes en la Supercopa de España. Sin embargo, esa cantidad de partidos podría aumentar aún más de confirmarse un nuevo torneo con clubes de Portugal.

El actual Presidente del Porto FC, André Villas-Boas, reveló en el Portugal Football Summit que tiene intenciones de crear una Supercopa Ibérica, en la cual se enfrentarían los mejores España y Portugal y aseguró que ya le presentó su propuesta al Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

El Porto presentó una propuesta de crear una Supercopa Ibérica. (Getty)

“Hemos pensado en otras modalidades de competiciones que existen en otros deportes. Supercopas o ligas transfronterizas y creo que el fútbol va en esa dirección. Han sido bien recibidas”, señaló Villas-Boas. “Por ejemplo, hemos tratado la creación de una Supercopa Ibérica que he hablado con Real Madrid, Barcelona, Atlético [de Madrid]y lógicamente con los clubes portugueses, Benfica, Sporting [Lisboa]. Es un desafío dentro de ese proceso de internacionalización del Oporto”, detalló.

La rivalidad que hay entre ambos países de la Península Ibérica no es ninguna novedad, y aunque históricamente los clubes españoles son superiores a los portugueses, Portugal tiene la misma cantidad de campeones de Champions League/Copa de Europa (2) que España, ya que Benfica y Porto han levantado el título que Barcelona y Real Madrid conquistaron para su nación, aunque menos veces, claro.

Los mejores equipos de España y Portugal se enfrentarían en esta competición. (Getty)

Villas-Boas, interesado en seguir la línea de Barcelona y jugar partidos fuera de su país

El ex entrenador de Porto, Tottenham, Chelsea y otros clubes y hoy venido a presidente del club luso, también hizo referencia a los partidos de LALIGA y Serie A que se jugarán en Estados Unidos y Australia, y reconoció que le interesa explorar esa opción, aunque no cree que UEFA vuelva a permitirlo.

“La realidad para nosotros es que en Portugal se ven partidos con 2.000 o 3.000 personas y cuando los tres grandes están involucrados, si pensamos en la comunidad de Portugal que está en lugares como París o Nueva York probablemente podríamos ver estadios con 30,000 o 40,000 portugueses para ir a ver un partido de la liga. Es algo en lo que estamos interesados“, explicó.

Barcelona y Villareal jugarán en diciembre por LALIGA un partido en Estados Unidos, mientras que en Perth, Australia, Milan y Como 1907 se verán las caras en febrero próximo por un partido válido por Serie A, algo sin precedente alguno.

