La firme postura del Atlético de Madrid con Julián Alvarez y el Barcelona

El Colchonero, que ya es consciente de que Julián Alvarez se quiere ir, no piensa ceder en las negociaciones con Barcelona.

La sinceridad de Julián Alvarez detonó su relación con el Atlético de Madrid. De modo tal que el club colchonero, tras escuchar sus palabras en el post partido de la Selección Argentina vs. Austria, está preparando un descargo ante la FIFA en contra del Barcelona que podría costarle a la Araña entre 4 y 6 meses sin poder jugar.

¿Qué fue lo que dijo el ex River? Que si bien no era momento para hablar de su futuro cercano, tampoco quería esconderse y que entendía que lo mejor para las dos partes era una transferencia. Además, agregó que ya se lo había comunicado a las personas del Atleti que tenían que saberlo y que su intención es cumplir su sueño, dando por entendido que desea vestir la indumentaria blaugrana.

En ese contexto, como todo indica que ya tiene cerrado un acuerdo con el Barça, el Atlético de Madrid considera que se violó una de las normas del reglamento para los traspasos, que aclara que no se puede negociar por fuera del periodo en el que está abierto el libro de pases.

Pero este tema, por lo menos de momento, quedó en suspenso, porque hasta que la FIFA dé un veredicto pueden pasar varias semanas. Incluso, tanto el FC Barcelona como Julián Alvarez podrían apelar a la sanción que se les podría imponer, por lo que dará para largo.

Julián Alvarez se encamina a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Getty Images.

Y en ese marco, el Atlético de Madrid se muestra firme en las conversaciones para ejecutar el pase. Concretamente, no piensa desprenderse del oriundo de Calchín por un monto menor al aclarado en la cláusula de rescisión, una cifra que asciende a los 500 millones de euros y que parece ser imposible de pagar por el club blaugrana o por cualquier otro pretendiente.

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Real Madrid se mantiene al acecho por Julián Alvarez

Real Madrid, de acuerdo a un comunicado que emitió a principios de junio, hizo una oferta de 150 millones al Atlétco de Madrid. No obstante, fue rechazada. De igual manera, conforme al diario Marca, la Casa Blanca se mantiene expectante del caso porque considera que el Barcelona no tendrá los recursos suficientes para responder a las exigencias del Atleti.