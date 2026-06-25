Mikel Oyarzabal advirtió que España puede tener bajas vs. Uruguay por el Mundial 2026

La Selección de España es uno de los participantes de la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que más afectado se vio con las lesiones a semanas del inicio del torneo. Lamine Yamal, Rodri Hernández, Mikel Merino, Nico Williams, entre otros, presentaron diferentes contratiempos físicos que complicaron los planes de Luis de la Fuente.

Y si bien se fueron recuperando, el propio Mikel Oyarzabal, una de las voces más respetadas del plantel de la Roja, admitió, justo a horas del trascendental encuentro con Uruguay en Guadalajara por el cierre del Grupo H, que las molestias musculares siguen siendo un tema que no superaron del todo.

”Hasta que no se hacen las pruebas y no ves que está todo bien y que había sido un pequeño susto… En ese momento piensas que, por muy pequeño que sea lo que te haya pasado, te puedes perder prácticamente todo lo que resta por delante. Las molestias siguen estando y creo que es lógico, pero sin darle importancia”, expresó el delantero en conversació con Mundo Deportivo, aunque aclaró: ‘‘Creo que todo el mundo aquí tiene alguna cosa de la que hay que cuidar o preocuparse un poco más, pero sin nada raro”.

Por otro lado, se expresó puntualmente al choque que tendrán con los charrúas: ”Sí, un partido complicado que creo que antes de empezar el Mundial todos teníamos marcado por una circunstancia o por otra. Para ellos también es un partido muy importante porque les puede suponer mucho, tanto para bien como para mal. Creo que será un partido disputado en el que ellos sacarán también esa garra y ese competir que creo que tienen. Aunque nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos”.

Mikel Oyarzabal anotó dos goles enla victoria de España 4 a 0 sobre Arabia Saudita. Getty Images.

Mikel Oyarzabal y las conclusiones que le dejó a España la goleada sobre Arabia Saudita

”Fue un día que todo salió bien para todos y eso es lo que me queda. Obviamente contento por mi actuación de manera individual, pero siempre he dicho y siempre diré que lo importante es que la cosa salga bien a nivel colectivo y así fue”, destacó Mikel Oyarzabal, quien no se detiene solamente en los dos tantos y la asistencia para lo que fue victoria 4 a 0 ante el combinado asiático.

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Asimismo, reveló cuál fue la sensación que tuvieron luego de igualar 0 a 0 con Cabo Verde: ”Más que por lo que se dijo o por lo que se pensara, estábamos picados por nosotros, porque no habíamos tenido nuestras mejores sensaciones, no habíamos estado del todo acertados y porque creíamos que podíamos hacerlo mejor. No tanto por lo que se dice fuera, que al final yo, por lo menos, y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, no le damos tanta importancia, sino por la sensación que habíamos tenido nosotros mismos que somos los primeros que hacemos autocrítica cuando las cosas no salen bien”.

Para cerrar, dejó en claro que no andan con especulaciones: ”A día de hoy puedes evitar esos cocos que tú dices, pero en tres días juegan ellos y no depende de ti evitar o no evitar a esos equipos. Depende también de lo que hagan ellos, de los resultados que se tengan en estos partidos. Entonces nosotros nos centramos en lo nuestro, en ganar, que es lo que queremos, en avanzar y luego lo que venga, pues vendrá”.

En síntesis

Lamine Yamal y Rodri Hernández sufrieron contratiempos físicos antes del Mundial 2026.

sufrieron contratiempos físicos antes del Mundial 2026. Mikel Oyarzabal confirmó que persisten las molestias musculares en la Selección de España.

confirmó que persisten las molestias musculares en la Selección de España. España y Uruguay jugarán en Guadalajara por el cierre del Grupo H.