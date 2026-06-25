Gustavo Alfaro y la controversia por la expulsión a Miguel Almirón: ”Pido igualdad de condiciones”

La expulsión que sufrió Miguel Almirón frente a Turquía por taparse la boca desató una ola de comentarios por otros casos en los que no se aplicó la denominada "Ley Prestianni".

La ”Ley Prestianni”, la cual brotó tras aquel altercado que el exjugador de Vélez protagonizó con Vinícius Junior en aquel encuentro que Benfica y Real Madrid disputaron en Lisboa por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, está siendo el detonante de una de las grandes controversias de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Porque Miguel Almirón de Paraguay, al taparse la boca para dirigirse a un jugador de Turquía en uno de los encuentros de la segunda fecha, recibió la tarjeta roja. No obstante, no se aplicó con el mismo criterio con otros protagonistas en otros partidos. Como por ejemplo: Jude Bellingham en Inglaterra vs. Ghana y Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.

Ante estos otros dos casos, en tierras guaraníes se arma un revuelo bárbaro porque consideran que no fueron medidos con la misma vara. Por eso, la prensa paraguaya le trasladó esta inquietud a Gustavo Alfaro, en la conferencia que brindó este miércoles en la previa del compromiso que afrontarán con Australia en el cierre el Grupo D.

“Lejos está de nosotros querer meternos en ninguna polémica y todo lo demás. Yo no soy juez para juzgar si está bien o si está mal; yo lo único que reclamo y reclamé siempre y pedí en todo momento es igualdad de condiciones”, comentó en primera instancia el técnico de la Selección de Paraguay.

Jude Bellingham en el momento que se tapó la boca para dirigirse a un rival.

En ese mismo sentido, cuando le preguntaron puntualmente por la secuencia de Jude Bellingham, añadió: “No nos queremos meter en ninguna polémica; solo sé que dos muchachos turcos vinieron y no me preguntaron las cosas de forma cariñosa. ¿En qué vamos a terminar, en chisme de peluquería?”.

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Y cerró: “No desvirtuemos el fútbol, ya está. Es un reglamento, lo aceptamos. Yo lo único que pido es igualdad de condiciones; todo lo demás no nos compete opinar. Ojalá sigamos adelante y lo tengamos disponible a Miguel (Almirón), pero punto, ahí termina lo nuestro”.

Paraguay se mide con Australia con la esperanza de clasificar a los 16vos de final

La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro se enfrentará a Australia este jueves 25 de junio en Santa Clara, por la tercera fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien con el empate estaría adentro de los 16vos, debería centrarse en ganara para no solo avanzar, sino ver si puede colarse primero, puesto que, por lo meno de momento, ocupa Estados Unidos.

En síntesis

Gustavo Alfaro no quiso entrar en polémicas al recibir una pregunta sobre Jude Bellingham.

Paraguay jugará este 25 de junio contra Australia.

El combinado guaraní precisa de una triunfo para garantizar su pase a los 16vos de final.