La queja de Esteban Andrada tras dejar Monterrey para jugar en la Segunda División de España: “No me gustaron las formas”

Esteban Andrada continuará su carrera en el Real Zaragoza de la Segunda División del fútbol español, que ya hizo oficial su fichaje desde las redes sociales. El ex arquero de Boca parecía tener escrito su destino desde que Monterrey incorporó a Santiago Mele previo al Mundial de Clubes, aunque el retraso en el arribo del uruguayo le permitió atajar en el certamen internacional FIFA.

Desde aquel entonces, Andrada ha vivido con incomodidad sus últimos días en Rayados, algo que ya listo para volar a tierras europeas se encargó de confirmar como última queja hacia su ya ex equipo. “Las formas no me gustaron. Uno lo respeta, pero esto es así”, comenzó diciendo a un grupo de periodistas.

“A veces en la vida hay que tomar decisiones y la respeté cuando me lo dijeron. Me hubiera gustado que lo hicieran antes del Mundial de Clubes porque hubiese tenido más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos. Después, con la operación del codo, uno vino jugando durante ocho meses con el codo inflamado, con dolor, hasta que tuve el parate porque me dijeron que iba a parar y decidí operarme”, agregó haciendo visible su disgusto con el proceder del club mexicano.

Antes que se resolviera su salida a Zaragoza, Monterrey había hecho mucha fuerza para intentar vender a Esteban Andrada al fútbol árabe, al punto que los medios periodísticos de México lo dieron por hecho. Sin embargo, el arquero siempre se mantuvo firme en su postura de rechazar esa alternativa.

Andrada hizo un buen Mundial de Clubes con Monterrey, pero su destino ya estaba escrito.

Más allá de su desacuerdo con el proceder de la dirigencia de Rayados, Esteban Andrada dijo haber vivido en Monterrey una etapa muy importante de su carrera. “Son sensaciones encontradas porque se que me voy de una ciudad muy linda, que me dio muchos recuerdos. Fue un honor haberlos conocido a ustedes y a la gente. Me llevó los mejores recuerdos, pasé momentos muy lindos y lo voy a extrañar”, dijo.

Los números de Esteban Andrada en Monterrey

Desde su arribo a mediados de julio de 2021, procedente de Boca, Esteban Andrada disputó un total de 161 partidos defendiendo el arco de los Rayados Monterrey, tanto en los certámenes domésticos como en torneos internacionales de la talla de la Liga de Campeones de Concacaf y el Mundial de Clubes, en su antiguo formato y en el más reciente de 32 equipos.

El arquero de 34 años conquistó con el club mexicano la Liga de Campeones de Concacaf en el mismo año de su arribo, imponiéndose en la final a Las Águilas del América por 1-0. También atajó los 4 partidos que disputó el equipo en el último Mundial de Clubes, con destacada actuación en fase de grupos ante River e Inter de Milán.