Atlético de Madrid derrotó por 3-2 a PSV Eindhoven, bajo el marco de la fecha 6 de la UEFA Champions League, se metió en la zona de los Playoffs y ahora se pondrá a planificar el cierre del año, donde tendrá que afrontar los partidos ante Valencia, Atlético Baleares (32avos de final de la Copa del Rey) y Girona, que será el último que dispute en 2025.

Con vistas a lo que ocurrirá durante los primeros días del año venidero, donde el presidente Enrique Cerezo deberá contratar refuerzos para que Diego Simeone jerarquice el plantel, aparecen dos defensores argentinos. Uno es habitualmente convocado al seleccionado albiceleste, mientras que otro se encuentra en River.

Tras quedar muy atrás el interés por Cuti Romero, ya que desde Tottenham fueron muy reacios a venderlo, el mandamás del Colchonero apuntó los cañones a Leonardo Balerdi y a Lautaro Rivero, según reportó Estadio Deportivo. De hecho, el sitio español agregó que, gracias al arribo de Apollo Sports Capital, que oficia como accionista mayoritario del fondo de inversión, los rojiblancos podrían “convertirse de nuevo en uno de los grandes animadores del mercado el próximo verano”.

La prioridad colchonera es reforzar la zaga. Si bien aparece en carpeta el inglés Marc Guéhi, quien termina su contrato con Crystal Palace, tanto el ex Boca que milita en Olympique du Marseille, como el defensor del Millonario, son los apuntados para sumarse en 2026. Eso sí, son conscientes de que Rivero también forma parte del radar de Tottenham y Real Madrid.

Lautaro Rivero podría irse en este mercado. (Prensa River)

La misma fuente revela que Balerdi ya estuvo en la órbita del Atleti, y lo ratificó con una frase del futbolista, quien en el pasado aseguró que hubo un interés, aunque no llegó a transformarse en una propuesta formal: “Le dije a mi agente que si no hay una oferta 100% real no me lo diga. Hubo cierto interés, pero no fue una oferta. Mi agente me dijo que me quedara tranquilo porque no era importante y el club dijo que me quedara”, exclamó.

La competencia es fuerte por el oriundo de Villa Mercedes, ya que, además de los 25 millones de euros que pondrían desde Juventus para llevárselo, aparecen Inter de Milán, Newcastle United y AC Milan con serias intenciones de meterse en la negociación por el zaguero que posee contrato con los galos hasta mediados de 2028.

