Lamine Yamal marcó su primer gol en el Camp Nou, pero los hinchas de Barcelona cantaron por Messi

El de este sábado ante Deportivo Alavés, por la decimocuarta fecha de LaLiga de España, es apenas el tercer partido de Lamine Yamal jugando para Barcelona en el Camp Nou, estadio al que el equipo recién volvió el fin de semana pasado tras una larga remodelación que coincidió con el rápido ascenso de la joya de 18 años como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Su debut en el mítico estadio había sido en abril de 2023, con nada más que 15 años e ingresando en los últimos 15 minutos de un encuentro que terminó con victoria 4-0 sobre Betis. El segundo partido fue recién el sábado 22 de noviembre, con triunfo ante Athletic de Bilbao por el mismo marcador. Hoy, en su tercera presentación, saldó la deuda de marcar allí su primer gol, igualando a los 8 minutos un partido que había tenido al equipo culé en desventaja desde el primer minuto de juego.

Un detalle que también quedará en el recuerdo fue que solo dos minutos después de ese estreno, los hinchas de Barcelona en el Camp Nou no corearon el nombre de su nueva estrella sino el del ídolo al que nunca han dejado de extrañar. Cuando el cronómetro marcó los 10 minutos, todavía movilizados por las fotos de su reciente visita al renovado estadio que acompañó desde sus redes sociales con el deseo expreso de regresar algún día, la amplia mayoría de los presentes corearon el nombre de Lionel Messi.

Cumplidos esos primeros diez minutos, los ánimos en el estadio no eran los mejores por estar todavía a flor de piel el disgusto por la goleada sufrida entresemana en la visita al Chelsea por la Champions League y porque el gol casi desde el vestuario que marcó el Deportivo Alavés había provocado murmullos que no habían terminado de acallarse con el gol de Yamal.

La joya, por su parte, está atravesando las semanas de mayor cuestionamiento desde su aparición en Primera División, porque limitado por una pubalgia que lo ha hecho perderse varios partidos en la temporada no son pocos los que achacan a Yamal actuaciones no del todo convincentes en partidos clave.

Esas sensaciones mejoraron para el momento de tener que dirigirse ambos equipos al vestuario para el descanso, porque un gol de Dani Olmo a los 28 minutos, poco después de una tapada providencial de Joan García, Barcelona logró dar vuelta el marcador y tomar ventaja de 2-1.

Así y todo, el regreso de los equipos al terreno de juego volvió a dar marco al pedido de los hinchas por Messi, como clara señal de reprobación al presidente Joan Laporta, considerado el principal responsable de su salida que para colmo descartó la posibilidad de un regreso como futbolista.

