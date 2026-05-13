El portugués evaluó las primeras dos temporadas de Mbappé como merengue y apuntó a la obviedad: faltan títulos.

Real Madrid completó una segunda temporada sin títulos, luego de perder el clásico ante Barcelona y que el conjunto culé se alzara con LALIGA. El momento claramente no es el mejor para el merengue, y los focos se posan sobre Kylian Mbappé, quien desde que llegó a la capital española, sólo suma un título con el club. Incluso Luis Figo se refirió a ello y señaló ese como el principal problema a resolver para el francés, si quiere pasar a formar parte de la historia grande.

En una reciente entrevista con Flashscore, Figo fue consultado por estas primeras dos temporadas de Mbappé en Madrid y expresó: “En su primera temporada empezó algo irregular porque tenía que adaptarse a un entorno nuevo, a una liga diferente. Pero después ha estado al nivel que se esperaba de él“, a la vez que explicó que las críticas provienen de la falta de títulos.

Mbappé y Real Madrid se quedaron sin títulos esta temporada. (Getty)

“Sigue estando entre los mejores jugadores del mundo. Su cifra de goles esta temporada es simplemente espectacular. Por otro lado, también cuenta el rendimiento del equipo. Si marca tantos goles y su equipo gana títulos, el análisis cambia por completo“, se explayó Figo sobre Mbappé.

Figo advirtió que Mbappé necesita ganar títulos para poder estar en la conversación con Cristiano Ronaldo

Si bien a nivel internacional Kylian Mbappé ya ganó lo máximo, la Copa del Mundo, a nivel clubes todavía tiene varias cuentas pendientes: la Champions League, que tampoco pudo ganar en Mónaco ni PSG, y con el Real Madrid, básicamente todos los títulos que un club de su tamaño aspira, a excepción de la Supercopa de Europa, ganada ante Atalanta.

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Ante esto, y tras ser consultado por si Mbappé puede igualar lo hecho por Cristiano Ronaldo en el club, Figo fue reflexivo y señaló: “Al final, hablamos del mismo club pero de épocas y jugadores distintos. Es complicado responder porque siempre es difícil comparar futbolistas de diferentes generaciones. Pero para lograrlo, tiene que ganar títulos“.

Cristiano ganó cinco Champions League, cuatro con Real Madrid. (Getty)

En contraste, Cristiano Ronaldo ganó un total de 16 títulos oficiales durante sus nueve temporadas en el Real Madrid, incluyendo 4 Champions League. Su palmarés con el merengue incluye también 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Además de, claro, ser el máximo goleador histórico del club, con 450 goles oficiales en 438 partidos.

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Los números de Mbappé con el Real Madrid

En su primera temporada, Kylian Mbappé jugó 58 partidos y convirtió 43 goles con el Real Madrid, temporada en la que ganó la Supercopa de Europa ante Atalanta, partido que el merengue jugó producto de haber sido campeón de Champions League en el curso previo.

En término de goles, nada que reprocharle a Mbappé: goleador de la Champions y de LALIGA, back-to-back. (Getty)

En la presente, el delantero francés suma 41 goles en 41 partidos disputados, a falta de las fechas finales de LALIGA. Pero claro, volvió a quedarse sin opciones de levantar títulos, cayendo en la Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League y perdiendo LALIGA.

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