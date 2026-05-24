Kylian Mbappé acusó molestias a 18 días del Mundial 2026

A tan solo 18 días del inicio de la Copa del Mundo, Kylian Mbappé presentó molestias físicas en el último partido de la temporada que jugó con el Real Madrid.

Kylian Mbappé será una vez más la bandera de la Selección de Francia en la Copa del Mundo. Esta vez, en Estados Unidos, México y Canadá, en donde tendrá la clara intención de dejar atrás lo que fue el subcampeonato en Qatar 2022 y de recuperar la corona que supo poseer en Rusia 2018 cuando venció en la final a Croacia.

Y si bien el ex PSG, además de ser la figura más representativa, es la principal carta de ataque de Didier Deschamps, la temporada 2025/2026 no la termina de la mejor manera, más allá de haberse adjudicado el Trofeo Pichichi (premio otorgado al goleador de LaLiga) gracias a los 25 tantos que marcó a lo largo de las 38 fechas del certamen de la primera división de España.

El pasado 24 de abril acabó el partido con el Real Betis con visibles problemas físicos. De hecho, por este motivo no pudo decir presente frente al Espanyol en Cornellá y ante Barcelona en el Camp Nou. Y es más, en aquellos días la polémica elevó con su recuperación porque se lo vio navegando en un yate por Italia con su pareja Ester Expósito, mientras sus compañeros se preparaban para el Clásico.

Y ahora, a tan solo de 18 días para el puntapié del Mundial 2026 que estará a cargo de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, Kiki volvió a exteriorizar muestras claras de molestias en su pierna derecha, durante el partido que disputó con Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao por la última jornada del campeonato español.

Mbappé con visibles molestias en su pierna derecha a 18 días del inicio de la Copa del Mundo pic.twitter.com/Iqz1QsDa5T — Germán Carrara (@GermanCarrara) May 24, 2026

Mbappé disputó los 90 minutos ante el conjunto vasco en el Santiago Bernabéu, pero durante varios tramos del juego se lo vio moviendo la zona afectada y tocándose la ingle, gestos que, evidentemente, son una nueva advertencia para el cuerpo técnico de Les Bleus.

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La lista de Francia para la Copa del Mundo 2026

Arqueros

Mike Maignan (AC Milan)

Brice Samba (Lens)

Robin Risser (Strasbourg / Lens)

Defensores

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Jules Koundé (Barcelona)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Theo Hernández (Al-Hilal)

Lucas Hernández (PSG)

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Mediocampistas

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Adrien Rabiot (AC Milan)

N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Manu Koné (AS Roma)

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Delanteros

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Bradley Barcola (PSG)

Marcus Thuram (Inter de Milán)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Rayan Cherki (Manchester City)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Maghnes Akliouche (Mónaco)

Désiré Doué (PSG)

El cronograma de Francia en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

Francia encabeza el Grupo I de la Copa del Mundo 2026, donde tendrá que medir fuerzas con: Senegal el martes 16 de junio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey; posteriormente se medirá ante Irak el lunes en el Estadio de Filadelfia; y cerrará la primera fase contra la Noruega de Erling Haaland el viernes 26 en el Estadio de Boston.

En síntesis

El delantero Kylian Mbappé presentó molestias en la pierna derecha ante el Athletic Club de Bilbao.

presentó molestias en la pierna derecha ante el Athletic Club de Bilbao. Mbappé se adjudicó el premio Pichichi tras marcar 25 tantos en la liga española.

en la liga española. El partido inaugural del Mundial 2026 lo disputarán las selecciones de México y Sudáfrica.