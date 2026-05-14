El entredicho de Mbappé con Arbeloa que incluyó a Mastantuono y la delantera de Real Madrid: “No me habrá entendido bien”

El delantero francés ingresó desde el banco ante Real Oviedo y luego protagonizó un cruce con el DT, que salió a defenderse.

Real Madrid afronta la recta final de una temporada en la que no completó ninguno de los objetivos. Con Álvaro Arbeloa en el banco de suplentes, el Merengue cierra la campaña sin ningún títulos y con un puñado de partidos restantes en LaLiga, ya con Barcelona consagrado.

Este jueves, los blancos triunfaron por 2-0 ante Real Oviedo en el Estadio Santiago Bernabéu con Franco Mastantuono desde el arranque, junto a Vinícius Júnior y Gonzalo García. Kylian Mbappé fue suplente por decisión del DT y esto trajo cola luego del encuentro.

El delantero francés, que jugó el último puñado de minutos y no logró convertir, decidió ir a zona mixta para hablar con los periodistas sobre su situación: “Prefiero hablar aquí, con mi boca. Así es más claro. Mi única responsabilidad es jugar bien y dar todo para el escudo”.

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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Luego, se refirió al porqué de su ausencia como titular: “Estoy bien al 100%. No he jugado porque para el míster he sido el cuarto delantero de la plantilla por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo estaba para ser titular, es su decisión y siempre hay que respetarlo. No estoy enfadado”.

Pero, después de lanzarle la responsabilidad, mostró respeto con un tono irónico: “Con Arbeloa no tengo ningún problema. Hay que respetarlo. Tú tienes que aceptar la filosofía del entrenador y yo lo tengo que hacer mejor para jugar por delante de Vini, Gonzalo y Mastantuono. No veo las ruedas de prensa del míster. En casa tengo la televisión francesa, no la española”.

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El ingreso de Mbappé por Gonzalo. (Foto: Getty)

Arbeloa le respondió a Mbappé sobre su suplencia

En conferencia de prensa, el entrenador del Merengue no tardó en negar los dichos del atacante de la Selección Francesa. “Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien”, soltó el DT.

Mbappé hizo un balance de la temporada de Real Madrid

“Empezamos bien la temporada, tuvimos todo. Después perdimos todo en la segunda parte. Duele mucho porque teníamos una estructura e idea de juego, pero lo perdimos todo”, analizó el delantero que ya piensa en el Mundial 2026 con el combinado galo.

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Y siguió: “Tenemos que aceptar las críticas y volver el próximo año. No hemos ganado títulos. Duele porque teníamos la oportunidad de hacer algo mejor, lo demostramos en la primera parte de la temporada. Eso no es el Madrid. Siempre hay que defender el club de la mejor manera posible”.

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