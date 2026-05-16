Eduardo Coudet le bajó la espuma a la clasificación de River a la final del Apertura: “Todavía falta mucho”

Después de mucho tiempo, River volvió a retirarse del Monumental entre aplausos, identificación y una sensación de comunión entre el equipo y los hinchas. La victoria 1-0 frente a Rosario Central no solo significó el pase a la final del Torneo Apertura, sino la actuación más convincente en el ciclo de Eduardo Coudet. Y en medio de ese clima de entusiasmo, el Chacho apareció en conferencia de prensa con un tono distinto: calmo, medido y con un mensaje claro de no adelantarse a lo que viene.

“Uno siempre se prepara lo mejor. Creo que hicimos un gran partido contra un gran rival, uno incómodo personalmente por el cariño que le tengo. No le permitimos desplegar su juego a un equipo que viene jugando bien y tiene buenos jugadores”, analizó el entrenador, que igualmente evitó subirse a la ola de euforia. “Todavía falta mucho. Al compromiso del miércoles por Copa Sdamericana le tenemos que dar importancia. Seguimos trabajando, tratando de mejorar y corregir errores, que siempre hay”, agregó.

En esa misma línea, el entrenador destacó la fortaleza colectiva que mostró River en una noche cargada de tensión. “Puedo estar feliz por rendimientos individuales y porque hay jóvenes que nos vienen ayudando mucho. Hicimos un gran partido como equipo, sólidos. Es mérito de ellos por hacerse fuerte como grupo. El hecho de estar en una final es importante y quiero darle méritos al grupo, que trabaja día a día y quiere seguir creciendo. De mi lado toca tratar de acompañarlos”, explicó.

Coudet mantuvo la calma en River pese a la clasificación a la final del Apertura (Getty Images).

Uno de los temas que el Chacho evidenció haberlo dejado preocupado fue la situación física de varios futbolistas. Durante el encuentro salieron lesionados Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, algo que el DT lamentó especialmente por el momento que atraviesa el equipo. “Ojalá que sea leve lo de los muchachos lesionados. Es un tema que me duele mucho porque vienen trabajando bien y las lesiones nunca son bienvenidas. ”, sostuvo.

Por último, el DT evitó referirse al posible rival de la final y volvió a insistir con la necesidad de ir paso a paso. “No se eligen los rivales porque si hubiésemos podido elegir, hubiese evitado al de hoy, es al primero que hubiese evitado personalmente. La satisfacción es estar en la final, del resto no nos encargamos nosotros”, afirmó. Y cerró: “A los hinchas les agradezco por el apoyo, siempre lo han hecho. Sabemos dónde estamos y la exigencia que tenemos. Tenemos un compromiso el miércoles por Copa Sudamericana, al cual debemos darle importancia. La exigencia nos va a hacer mejores. Esperemos llegar de buena manera para hacer un buen partido el domingo”.

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