Pep Guardiola quedó a ocho títulos de igualar a Sir Alex Ferguson como el entrenador más laureado de la historia

El británico estuvo 39 años en los banquillos, mientras que Pep lleva 18 temporadas como entrenador de primera división.

Sir Alex Ferguson es el entrenador más laureado de la historia del fútbol. En sus 39 años de carrera, que incluye un período de 27 temporadas al mando del Manchester United, el escocés ganó 49 títulos, un hito que aún no ha podido ser superado. Sin embargo, año tras año, esa marca peligra más y más, con Pep Guardiola al acecho.

El Manchester City se consagró este sábado como campeón de la FA Cup en Inglaterra, al vencer por 1 a 0 al Chelsea. Eso significa la presea número 41 de Pep Guardiola en sus temporada 18 como entrenador de primera división, quedando apenas a ocho títulos de alcanzar a Ferguson, en 20 años menos de lo que estuvo Sir Alex detrás de los banquillos.

Los 49 títulos de Sir Alex Ferguson

Los títulos de Ferguson. (Getty)

En Aberdeen – 10 títulos

Scottish Premiership (Liga) : x3 (1979-80, 1983-84, 1984-85)

: x3 (1979-80, 1983-84, 1984-85) Scottish Cup (Copa) : x4 (1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86)

: x4 (1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86) Scottish League Cup (Copa de la Liga): x1 (1985-86)

x1 (1985-86) Recopa de Europa : x1 (1982-83)

: x1 (1982-83) Supercopa de la UEFA: x1 (1983)

En Manchester United – 38 títulos

Premier League (liga): x13 (1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13)

x13 (1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13) Community Shield: x10 (1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011)

x10 (1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011) FA Cup: x5 (1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04)

x5 (1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04) Copa de la Liga: x4 (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10)

x4 (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10) Champions League: x2 (1998-99, 2007-08)

x2 (1998-99, 2007-08) Supercopa de la UEFA: x1 (1991)

x1 (1991) Copa Intercontinental: x1 (1999)

x1 (1999) Mundial de Clubes de la FIFA: x1 (2008)

Los 41 títulos de Pep Guardiola

Los títulos de Guardiola. (Getty)

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En Barcelona – 14 títulos

LaLiga: x3 (2008-09, 2009-10 y 2010-11)

x3 (2008-09, 2009-10 y 2010-11) Copa del Rey: x2 (2008-09 y 2011-12)

x2 (2008-09 y 2011-12) Supercopa de España: x3 (2009, 2010 y 2011)

x3 (2009, 2010 y 2011) Champions League: x2 (2008-09 y 2010-11)

x2 (2008-09 y 2010-11) Supercopa de Europa: x2 (2009 y 2011)

x2 (2009 y 2011) Mundial de Clubes: x2 (2009 y 2011)

En Bayern Múnich – 7 títulos

Bundesliga: x3 (2013-14, 2014-15, 2015-16)

x3 (2013-14, 2014-15, 2015-16) Copa de Alemania: x2 (2013-14, 2015-16)

x2 (2013-14, 2015-16) Supercopa de Europa: x1 (2013)

x1 (2013) Mundial de Clubes: x1 (2013)

En Manchester City – 20 títulos

Premier League: x6 (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24)

x6 (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24) Copa de la Liga: x5 (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26)

x5 (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26) FA Cup: x3 (2018/19, 2022/23, 2025/26)

x3 (2018/19, 2022/23, 2025/26) Community Shield: x3 (2018, 2019 y 2024)

x3 (2018, 2019 y 2024) Champions League: x1 (2022/23)

x1 (2022/23) Supercopa de Europa: x1 (2023)

x1 (2023) Mundial de Clubes: x1 (2023)

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Con la conquista de la FA Cup, Pep Guardiola se aseguró que su Manchester City jugará la próxima Community Shield, independientemente si gana la Premier League o no.

Síntesis