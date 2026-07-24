Mastantuono jugó el primer amistoso de Real Madrid con Mourinho: titular y figura

Buenos reportes llegan desde España de la producción del argentino en su primer amistoso a las órdenes del DT portugués, mientras se decide su futuro.

Que 25 minutos de fútbol informal puedan cambiar el destino que ya parece estar escrito para Franco Mastantuono es improbable. Real Madrid está decidido a cederlo y por estos días lo único que se está evaluando es cuál será el mejor destino entre los varios candidatos que se ofrecieron a recibirlo.

Pero el argentino parece decidido a dar lo mejor hasta el último día como Merengue y los primeros reportes que llegaron desde España del primer amistoso del segundo ciclo de José Mourinho como entrenador, ante Alcorcón, fueron muy favorables al ex River.

Mastantuono integró el tridente de ataque de la alineación titular que paró el DT portugués, compartiendo esa ofensiva con Gonzalo García, otro que está llamado a dejar el club este mercado, y el juvenil Gabriel Valero, que está muy bien valorado en la cantera.

El equipo se completó con Lunin en el arco, Alexander Arnold, Asencio, Huijsen y Carreras en la defensa, más Camavinga, Cestero y Arda Guler en la mitad de la cancha. Según Marca, el argentino destacó desde los minutos iniciales y en una buena acción individual generó un penal que no pudo convalidar Arda.

“El argentino, además de provocar el penalti, se ha visto bastante eléctrico y dinámico, alternando la banda y el centro. Ha combinado muy bien con sus compañeros y ha dejado destellos de su calidad“, se detalló en Marca sobre la producción de Mastantuono.

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El encuentro finalizó con victoria 1-0 para Real Madrid, con un equipo en cancha cien por ciento producto de su cantera y pleno de variantes respecto a la alineación inicial. El gol lo marcó Daniel Yáñez de penal.

Villarreal se adelantó en la carrera por recibirlo a préstamo

Este viernes, el portal español Estadio Deportivo avanzó que es Villarreal el club que corre con ventaja para recibir la cesión de Mastantuono, un jugador por el que ya habían mostrado interés desde mediados de la pasada temporada. Ofrecer la posibilidad de que el ex River continúe desarrollándose en LaLiga lo dejó bien posicionado, aunque también Real Sociedad busque entrar en esa puja.

En el Submarino Amarillo saben y aceptan que la única opción que maneja Real Madrid para dejar salir a la joya es un préstamo simple, por una temporada completa y sin opción de compra ni ningún otro mecanismo que pueda comprometer el total control que tienen sobre su futuro.

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Si bien no ha sido Villarreal el único club español que se ofreció a recibir por una temporada a Franco Mastantuono, en Real Madrid tienen una muy buena valoración del club por su constante apuesta a futbolistas jóvenes y también por desarrollar un estilo de juego ofensivo que creen puede ayudar al argentino a destacarse y tomar confianza.

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