Independiente Rivadavia vs. Independiente EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En el Estadio Juan Bautista Gargantini, la Lepra recibe al Rojo en el duelo interzonal del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Independiente Rivadavia e Independiente se miden en Mendoza.
© Prensa Independiente Rivadavia / Prensa IndependienteIndependiente Rivadavia e Independiente se miden en Mendoza.

Este sábado 21 de febrero, se enfrentan Independiente Rivadavia e Independiente por la fecha 6 del Torneo Apertura en el Estadio Juan Bautista Gargantini. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Yael Falcón Pérez y en el VAR está Pablo Echavarría.

La Lepra está lista

El vestuario del local aguarda por los jugadores que utilizarán la indumentaria tradicional.

Gran clima en Mendoza

Así luce el césped del Estadio Juan Bautista Gargantini, a la espera del partido.

¡INDEPENDIENTE CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Gustavo Quinteros definió que los titulares sean Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Gabriel Ávalos.

Terna arbitral de Independiente Rivadavia vs. Independiente

Yael Falcón Pérez fue designado por la AFA para arbitre el cotejo en Mendoza. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Carlos Córdoba
Independiente tiene un nuevo refuerzo

En la previa al encuentro, desde Independiente oficializaron el arribo del chileno Maximiliano Gutiérrez, quien llega a préstamo por un año desde Huachipato. La operación se concretó sin cargo y con una obligación de compra de USD 2.000.000 por el 50% del pase, a ejecutarse en enero de 2027.

La posible formación de Independiente vs. Independiente Rivadavia

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Walter Mazzantti o Ignacio Pussetto y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

La posible formación de Independiente Rivadavia vs. Independiente

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

