Independiente Rivadavia vs. Independiente EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

15:32hs Independiente tiene un nuevo refuerzo

En la previa al encuentro, desde Independiente oficializaron el arribo del chileno Maximiliano Gutiérrez, quien llega a préstamo por un año desde Huachipato. La operación se concretó sin cargo y con una obligación de compra de USD 2.000.000 por el 50% del pase, a ejecutarse en enero de 2027.