¿River aprovecha la salida de Galarza Fonda para ir a buscar un refuerzo para Gallardo?

El breve ciclo de Matías Galarza Fonda en River llegó a su fin. Con solo 14 partidos jugados y relegado en el plantel, el paraguayo se sumará al Atlanta United de la MLS. La operación se da a préstamo, con una obligación de compra de 3 millones de dólares en caso de que el jugador dispute el 50% de los compromisos. Pero al margen de lo económico, en Núñez retumba otra consecuencia deportiva: a Marcelo Gallardo se le abre un cupo extra para incorporar.

Con la salida de Galarza, la AFA le otorga a River una plaza excepcional para sumar un nuevo jugador hasta el 10 de marzo. Esta oportunidad no es nueva para la dirigencia, ya que hace algunos días el club había recibido el mismo permiso tras la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió Juan Carlos Portillo.

Bajo este contexto, la pregunta del millón se impone sola: ¿Gallardo aprovechará el cupo extra para buscar un refuerzo? Lo cierto es que, a pesar de la irregularidad futbolística que atraviesa el equipo, no hay indicios de llamadas de último momento ni de movimientos estratégicos. Así, todo indicaría que la persiana del Monumental se mantendría baja. Al menos así lo dio a entender días atrás el propio Muñeco.

Matías Galarza Fonda abandona River para llegar a la MLS.

La frase de Gallardo sobre la búsqueda de posibles refuerzos

“No es fácil incorporar. No es fácil que haya jugadores disponibles con la jerarquía que tiene River“, señaló el DT, tras la ajustada victoria ante Ciudad Bolívar, sobre lo que parece ser una convicción propia que inevitablemente le pone el freno de mano a cualquier expectativa.

En ese sentido, lejos de dejarse llevar por la vorágine que despierta el mercado junto a su inevitable danza de nombres, el Muñeco dejó a la vista el argumento de su postura: priorizar las inferiores. “No queremos traer por traer y tapar a un pibe que está haciendo las cosas bien. Si viene uno, tal vez no nos convenza y vamos a tapar a un pibe que está esperando la oportunidad. Tratamos de asumirlo con cierta lógica”, expresó.

De esta forma, el entrenador dejó en claro que inclinaría la balanza por las juveniles antes que improvisar sobre la marcha la llegada de un nuevo. “Intentamos encontrar dentro de nuestras formativas. Tienen posibilidad de ir sumando en un contexto adverso, pero si muestran buenas actitudes van a tener posibilidades conmigo“, sentenció Gallardo, dejando en claro que el espacio vacante en el plantel que deja Galarza Fonda, como así lo hará también Portillo de forma momentánea, muy probablemente será ocupado por una promesa de la casa.

