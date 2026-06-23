Tras quedar afuera del Mundial 2026, Franco Mastantuono puede irse de Real Madrid hacia Juventus

La Vecchia Signora está muy interesada en contar con los servicios del delantero con pasado en River.

Franco Mastantuono se quedó afuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá debido a la falta de continuidad que tuvo con la camiseta de Real Madrid, sobre todo en el tramo final de la última temporada. Pero ahora, quiere revertir la situación, volver a tomar protagonismo y que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta de cara a lo que viene.

El futuro del jugador es incierto. Para vivir los partidos con más intensidad, el bono de bet365 es una excelente opción.

Luego de lo que fue la asunción de José Mourinho, quien regresó al Merengue como entrenador, el futuro del delantero argentino de 18 años estaría lejos de Valdebebas, ya que buscan que gane terreno en otra institución. Eso sí, sin llegar a venderlo. Y entre los candidatos a quedárselo aparece Juventus.

Franco Mastantuono, delantero de Real Madrid frente a Espanyol. (Getty Images)

Según el reporte de Tuttosport, el nacido en la ciudad de Azul pasaría a préstamo hacia la Vecchia Signora, principalmente porque desde Real Madrid esperan que gane experiencia en otro equipo de Europa para después ser clave en su regreso, algo como están haciendo con Nico Paz, quien está en Como 1907.

La principal opción de los italianos no es el ex River, sino que buscan a Brahim Díaz. Sin embargo, desde la Casa Blanca son reacios a desprenderse de sus servicios, ya que consideran que después de la cita mundialista volverá a España aún más armado y será más determinante de lo que fue a lo largo de la temporada. Por eso mismo, el Bianconeri mira a Mastantuono y se convence de negociar.

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River buscó un préstamo de Mastantuono

Incómodo en Real Madrid y con futuro incierto, el jugador de Azul fue sondeado por la dirigencia del Millonario para darle rodaje como cedido en el equipo de Eduardo Coudet. “Imposible”, fue la respuesta desde el entorno del futbolista argentino.

Franco Mastantuono, delantero de Real Madrid. (Getty Images)

Refuerzos ya cerrados para Mou

Para recibir a José Mourinho, Real Madrid ya tiene cerradas las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Además, Florentino Pérez había anunciado durante su campaña que ofrecería 150 millones de euros por una súper estrella cuyo nombre se ha mantenido bajo reserva.

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