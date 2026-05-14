Atlético de Madrid piensa en Lautaro Martínez en caso de que Julián Alvarez salte al PSG

El Colchonero ve posible que la Araña continúe su carrera en París. Por eso, apunta al Toro como principal alternativa para ocupar el puesto de centrodelantero.

El mercado de pases del fútbol europeo se acerca cada vez más. Y si bien se desarrollará en plena competencia de la Copa del Mundo, los clubes estarán abocados a la búsqueda de las mejores alternativas de frente a la temporada 2026/2027. Y al parecer, uno de los principales protagonistas de este periodo que irá del 30 de junio al primero de septiembre será el Atlético de Madrid.

Es que su delantero Julián Alvarez está siendo tentado ya no solo por el Barcelona, sino también por el París Saint-Germain. Es más, los últimos reportes que llegan desde el Viejo Continente apuntan que la institución francesa (que cuenta con el fuerte respaldo de capitales qataríes) está decidida a llevarse a la Araña y hasta mejoraron considerablemente las cifras que tiene pensado proponer el Barça.

De todas maneras, el Colchonero quiere retener a su futbolista. Pero llegado el caso de que el ofrecimiento sea económicamente tentador, y si a eso se le suma el interés de irse del propio delantero de la Selección Argentina, la dirigencia del Atleti hará todo lo posible para salir lo mejor parado de una situación que no estaba en sus planes cuando lo fueron a buscar a Manchester a mediados del 2024.

Al respecto, Radio Nacional de España describió los dos escenarios que las autoridades del Atlético de Madrid presienten que pueden tener que llegar a afrontar. Por un lado, si el PSG cae con una oferta concreta, buscarían añadir a la operación al mediocampista surcoreano Kang-In Lee y al delantero portugués Gonçalo Ramos, más los millones que vale Julián Alvarez (circulan montos que ya superan los 150 millones).

✅👀 El Atleti haría un 2×3 ante las salidas de Julian y Sorloth, informa @miguelangmendez



🇰🇷 Kang-In Lee, futbolista con gran proyección y buen marketing.



🇵🇹 Gonzalo Ramos, vendría a reemplazar a Sorloth.



🇮🇹 Lautaro, abierto a salir del Inter.pic.twitter.com/HA8RjG0UK1 — Spidy Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) May 13, 2026

Pero por el otro, con los billetes en la mano, el Atleti ya tiene claro que irá a buscar a Lautaro Martínez con el fin de que ocupe el puesto que dejará vacante el ex River para que se sume al inicio de una campaña en la que, vale recordar, para el equipo rojiblanco será especial, porque la Final de la Champions League se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, por lo que no quiere perder la oportunidad (como ya la tuvo en 2019) de saldar su deuda histórica siendo local.

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Según el medio de comunicación citado, Atlético de Madrid estipula que podrá responder a las exigencias que impondrá el Inter de Milán, en lo que a términos onerosos se refiere. Y además, el Toro vería con buenos ojos cambiar de aires luego de 8 años defendiendo los colores nerazzurri.

Al Atlético de Madrid solo le queda definir el tercer y cuarto puesto de la tabla de LaLiga

Al Atlético de Madrid, que en la actual temporada cayó con Real Madrid en la Semifinal de la Supercopa de España, perdió con Real Sociedad en la Final de la Copa del Rey y fue eliminado por el Arsenal de la Champions League en la Semifinal, solo le queda definir su lugar en la tabla de posiciones de LaLiga.

De momento, con 66 unidades, está cuarto y solo puede aspirar a arrebatarle el tercer lugar al Villarreal que tiene 69 puntos y que será su rival en la última fecha en el Estadio de La Cerámica el 24 de mayo. Antes, el 17, recibirá al Girona.

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En síntesis