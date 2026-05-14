Robert Lewandowski no renovará su contrato, se irá a mitad de año y buscan un reemplazante lo antes posible.

Bien se sabe desde hace tiempo que Robert Lewandowski no seguirá en Barcelona después de mitad de año, por lo que todos los cañones apuntan a conseguir un reemplazante de la misma jerarquía para que sea el futuro goleador. En ese sentido, Julián Álvarez suena como posible refuerzo, pero en realidad Joao Pedro es el principal apuntado por la dirigencia, según informaron.

Cabe recordar que el polaco no renovará su contrato en el conjunto blaugrana a sus 37 años de edad, por lo que se irá en las próximas semanas de la institución. Si bien hace meses que el campeón del mundo suena para ser la incorporación de elite en la zona ofensiva, la realidad marca que el brasileño pica en punta para ser el máximo objetivo de los directivos del elenco catalán.

Joao Pedro, delantero brasileño de Chelsea. (Getty Images)

Lo cierto es que, según informó Cahe Mota de Globo Esporte, Joao Pedro es el plan A de Barcelona como centrodelantero. Esta noticia de última hora significa que Julián Álvarez es la segunda opción, debido a que corre de atrás en la consideración que mantienen entre ambas opciones para renovar la punta del frente de ataque de cara a la inminente temporada 2026/27.

Según reveló el reconocido periodista brasileño, el monto oscilaría los 100 millones de euros, para quedarse con el atacante que brilla en la Premier League hace ya tiempo. Cabe recordar que Chelsea desembolsó 70 millones de euros hace solamente 10 meses, lo que indica que no sería una negociación sencilla de llevar a cabo y menos aún de que llegue a buen puerto.

Joao Pedro, delantero brasileño de Chelsea. (Getty Images)

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Desde su arribo a Londres, procedente de Brighton FC, el oriundo de Sao Paulo disputó un total de 51 partidos oficiales con la camiseta de Chelsea. En ese lapso de tiempo, convirtió 23 goles, repartió 9 asistencias, acumuló 4 tarjetas amarillas y una expulsión. Además, conquistó el Mundial de Clubes 2025, certamen en el que debutó con los Blues y demostró un magnífico nivel individual.

De esta manera, un compañero de Enzo Fernández podría impedir el traspaso de Julián a Barcelona. Al mismo tiempo, hay un detalle importante a tener en cuenta y es que Joao Pedro integra la prelista de la Selección de Brasil para el Mundial 2026. En la nómina preliminar que anunció Carlo Ancelotti, el delantero ocupa un rol clave y se estima que jugará la cita máxima en Norteamérica.

Joao Pedro y Enzo Fernández, futbolistas de Chelsea. (Getty Images)

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