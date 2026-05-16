Mientras Julián Alvarez no ganó nada en Atlético de Madrid, Manchester City sumó su segundo título desde que se fue

Los Citizens volvieron a consagrarse en el fútbol inglés, y buscarán el triplete local, mientras al colchonero le siguen siendo esquivos los títulos.

Tras una temporada completa sin agregar trofeos a su palmarés, el Manchester City ha vuelto a la versión que conoce desde hace algo más de una década y este sábado conquistó la FA Cup, venciendo a Chelsea por 1 a 0, para sumar su segundo título de la temporada. Y el segundo desde que Julián Álvarez no está en el plantel.

A Pep Guardiola le costó la renovación del plantel campeón de todo en 2024, y tardó un año y medio en hacerlo funcionar, pero ahora ha vuelto a ser una máquina: campeón de Carabao Cup vs. Arsenal, campeón de FA Cup vs. Chelsea y todavía con alguna esperanza de lograr el triplete local, en caso de que pueda hacer la épica y quedarse con la Premier League.

Manchester City se reencontró con su mejor versión y volvió a ser campeón. (Getty)

Pero el presente del Manchester City es diametralmente opuesto al de Julián Álvarez en Atlético de Madrid. Si bien el delantero argentino es figura indiscutida en el club español, y demostrando que los 90 millones que pagaron por él estuvieron bien invertidos, no puede traducir eso en títulos.

Las oportunidades desperdiciadas de Atlético de Madrid de ganar títulos

Esta temporada no compitió en LALIGA, quedando lejos del Barcelona campeón, del Real Madrid e incluso por detrás del Villareal. Aun así, tuvo chances claras de levantar algún trofeo, pero se quedó corto en Champions League, cayendo en semifinales con Arsenal y en la Supercopa de España, también quedando fuera en semis.

La gran oportunidad de gritar campeón estuvo en la Copa del Rey, habiendo dejado fuera al Barcelona en semifinales, pero el colchonero se quedó corto ante Real Sociedad y cayó en la tanda de penales, donde Julián falló su disparo, aunque había sido el autor del empate en el tiempo reglamentario.

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Julián no ha podido ganar títulos en Atlético de Madrid. (Getty)

Con la continuidad de Julián Álvarez en Atlético de Madrid en duda para después del Mundial 2026, ante el interés de gigantes como Barcelona, PSG y Arsenal, bien puede significar que el paso del argentino por la capital española se completará sin títulos.

Síntesis

Julián Álvarez dejó Manchester City a cambio de 90 millones en agosto del 2024.

en agosto del 2024. Desde entonces, Manchester City acumula dos títulos : una Carabao Cup y una FA Cup, ambas ganadas esta temporada.

: una Carabao Cup y una FA Cup, ambas ganadas esta temporada. Atlético de Madrid, con Julián Álvarez, aún no ha podido levantar ningún trofeo.