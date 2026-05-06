El optimismo de Luis de La Fuente con Lamine Yamal y Nico Williams para el Mundial 2026

En la Selección de España por estos días hay dos principales preocupaciones de cara a lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por un lado, Nico Williams, que desde septiembre está luchando con una pubalgia (de hecho iba a ser baja para la Finalissima con Argentina que no se jugó).

Y por el otro, la que se presume como la más importante, Lamine Yamal. El delantero del FC Barcelona sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 22 de abril contra el Real Celta de Vigo, lesión que lo marginó para el resto de la temporada y que durante horas lo expuso como una duda en la lista de 26 convocados de la Roja.

No obstante, tras las revisiones médicas pertinentes, todo indica que el joven delantero podrá llegar en condiciones, posiblemente, al segundo partido de España que será frente a Arabia Saudita el 21 de junio en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta o más tardar reaparecerá en el tercer compromiso contra Uruguay en Guadalajara.

Al respecto, el que se mostró optimista tanto con un caso como con el otro fue Luis de la Fuente, en la presentación de su libro ‘La vida se entrena cada día’: “Son muy importantes para nosotros. Pero como los demás. Espero y estoy seguro de que van a estar recuperados. Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”.

Lamine Yamal y Nico Williams, juntos en la Selección de España durante la Eurocopa. Getty Images.

Por otra parte, también se refirió a Dani Carvajal, quien está intentando recuperarse de una fisura en el pie: “Es una figura muy importante para nuestro vestuario. Ayer hablé con él. No es grave lo que tiene, pero necesita tiempo. Él sabe que la decisión que tomé será desde la normalidad. Todos celebraríamos que estuviera a su nivel. Yo el primero”.

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Luis de la Fuente puso como ejemplo a Lionel Messi

Para Luis de la Fuente la calidad humana de sus jugadores es importante a la hora de confeccionar el plantel. Sobre este tema puntual, expresó: “No hay que desgastarse en convencer a alguien en ser buena persona. Hazlo. Sacrificio por el de al lado es ser buena persona en el mundo del fútbol. Así son los grandes. Messi es un gran jugador y una buena persona. El que es así te va a dar mucho más que otro que puede tener más cualidades pero no tiene esa condición”.

En síntesis