Herrón: “No abundan jugadores con la claridad de Aranda”

Boca tendrá una prueba importante este domingo cuando visite a Vélez en el Amalfitani por la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Apertura. Los de Claudio Úbeda buscarán tres puntos importantes ante un equipo que inició el campeonato de buena manera. Los de Guillermo Barros Schelotto acumulan 7 puntos producto de dos victorias y un empate.

Úbeda decidió darle oportunidades a algunos de los chicos que venían desempeñándose en la Reserva, uno de ellos es el caso de Tomás Aranda, quien ya tuvo su estreno en Primera División en la caída por 2 a 1 ante Estudiantes en La Plata en el duelo correspondiente a la segunda fecha.

Herrón llenó de elogios a Aranda

Mariano Herrón conoce a la perfección a Tomás Aranda por haberlo dirigido en la Reserva. En diálogo con AM 650 Somos Argentina, el DT afirmó: “Tiene cosas para mejorar pero sin dudas que estamos en presencia de un chico que seguramente, y si no apuramos tiempos, nos va a dar muchas alegrías a todos los hinchas. Va a ser un jugador espectacular“.

Además, agregó: “La mayor virtud de Tomi es que es tanto un creador como un jugador que puede posicionarse como extremo. Porque en el 1 contra 1 es muy bueno. Si bien físicamente le falta crecer para afianzarse en Primera, creo que no abundan los jugadores con tanta claridad para jugar a esto”.

Mariano Herrón. (Foto: Getty).

“Es muy inteligente para moverse, busca los espacios donde cree que él puede recibir con claridad, tiene pase gol. Es un jugador muy completo pero también creo que no hay que apurarlo“, completó Herrón. Cabe recordar que Aranda disputó 40 partidos en Reserva con 4 tantos y 4 asistencias.

