Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Herrón: “No abundan jugadores con la claridad de Aranda”

Tomás ya tuvo su estreno en Primera División ante Estudiantes y este domingo podría sumar minutos ante Vélez en Liniers.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Tomás Aranda
© GettyTomás Aranda

Boca tendrá una prueba importante este domingo cuando visite a Vélez en el Amalfitani por la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Apertura. Los de Claudio Úbeda buscarán tres puntos importantes ante un equipo que inició el campeonato de buena manera. Los de Guillermo Barros Schelotto acumulan 7 puntos producto de dos victorias y un empate.

Úbeda decidió darle oportunidades a algunos de los chicos que venían desempeñándose en la Reserva, uno de ellos es el caso de Tomás Aranda, quien ya tuvo su estreno en Primera División en la caída por 2 a 1 ante Estudiantes en La Plata en el duelo correspondiente a la segunda fecha.

Herrón llenó de elogios a Aranda

Mariano Herrón conoce a la perfección a Tomás Aranda por haberlo dirigido en la Reserva. En diálogo con AM 650 Somos Argentina, el DT afirmó: “Tiene cosas para mejorar pero sin dudas que estamos en presencia de un chico que seguramente, y si no apuramos tiempos, nos va a dar muchas alegrías a todos los hinchas. Va a ser un jugador espectacular“.

Además, agregó: “La mayor virtud de Tomi es que es tanto un creador como un jugador que puede posicionarse como extremo. Porque en el 1 contra 1 es muy bueno. Si bien físicamente le falta crecer para afianzarse en Primera, creo que no abundan los jugadores con tanta claridad para jugar a esto”.

Mariano Herrón. (Foto: Getty).

Mariano Herrón. (Foto: Getty).

“Es muy inteligente para moverse, busca los espacios donde cree que él puede recibir con claridad, tiene pase gol. Es un jugador muy completo pero también creo que no hay que apurarlo“, completó Herrón. Cabe recordar que Aranda disputó 40 partidos en Reserva con 4 tantos y 4 asistencias.

Publicidad
Sin Cavani y con varios regresos, los convocados de Boca para visitar a Vélez

ver también

Sin Cavani y con varios regresos, los convocados de Boca para visitar a Vélez

DATOS CLAVE

  • Tomás Aranda debutó en Primera División durante la derrota 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata.
  • Boca Juniors visita a Vélez este domingo por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.
  • El juvenil Aranda registra 40 partidos, 4 goles y 4 asistencias en la división Reserva.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Tomás Aranda, de estar cerca de jugar en Primera Nacional a tener un prometedor debut en Boca
Boca Juniors

Tomás Aranda, de estar cerca de jugar en Primera Nacional a tener un prometedor debut en Boca

La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez
Boca Juniors

La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez

Gallardo, a River se le va a hacer imposible sin un 9
Opinión

Gallardo, a River se le va a hacer imposible sin un 9

La dramática caída de Lindsey Vonn, la leyenda del esquí: ligamentos rotos, dramatismo y salida en helicóptero
Juegos Olímpicos

La dramática caída de Lindsey Vonn, la leyenda del esquí: ligamentos rotos, dramatismo y salida en helicóptero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo