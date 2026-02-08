Es tendencia:
Los hinchas de Atlético de Madrid perdieron la paciencia definitivamente con Julián Álvarez: “La mayor estafa del fútbol”

El delantero argentino no convierte un gol desde el 9 de diciembre y atraviesa uno de los peores momentos de su carrera.

Por Nahuel De Hoz

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

Desde hace varios meses que Julián Álvarez transita uno de los peores momentos de su carrera profesional. Si bien desde su llegada a Atlético de Madrid había mantenido un excelente rendimiento individual a la par de un promedio goleador sobresaliente, esta temporada está muy lejos de su mejor nivel y ahora los hinchas perdieron la paciencia y arremetieron contra él.

El dato más contundente que demuestra cuál es el presente de La Araña es que su último gol fue el 9 de diciembre de 2025, sí, hace exactamente dos meses. Ya en aquel entonces era resistido por los fanáticos que lo veían diferente sobre el campo de juego y ni cerca de tener el impacto que bien supo demostrar. Hasta esta hora, acumula 820 minutos sin convertir un tanto con el Colchonero.

Lo cierto es que, en la derrota de este domingo ante Real Betis, Diego Simeone sacó a Julián en el entretiempo. Con motivos futbolístico, principalmente por su flojo desempeño sobre el césped, Álvarez se sentó en el banco de suplentes durante el segundo tiempo y observó el complemento desde allí. En la redes sociales no lo perdonaron y un hincha estalló: “La mayor estafa del fútbol“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, otros simpatizantes siguieron la misma línea. “Hay que decirlo: Julián Álvarez resta“, “cada día es un jugador más prescindible”, “se está guardando para el Mundial“, “es un auténtico ex jugador“, “no debe jugar un minuto más“, “encargado anual de destrozar la temporada” y “no genera ni una sola ventaja”, escribieron.

Los hinchas de Atlético de Madrid contra Julián Álvarez

Nahuel De Hoz

