Qué canal pasa hoy Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga

En el Camp Nou, el Blaugrana y el Colchonero se enfrentan por el adelantado de la fecha 19.

Por Marco D'arcangelo

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga.

En el marco del partido adelantado de la fecha 19 de LaLiga, en el Camp Nou, Barcelona recibe a Atlético de Madrid en un duelo clave por el primer puesto del certamen, debido a que el local busca seguir como líder, mientras que el visitante quiere robarle esa posición. 

El elenco comandado por Hansi Flick, viene de vencer 3 a 1 a Alavés en condición de visitante y quiere seguir por la senda de la victoria para mantenerse como puntero del certamen, sin esperar el resultado de Real Madrid, que visitará a Athletic de Bilbao. 

Por su parte, el Colchonero ganó los últimos cinco encuentros que disputó por LaLiga y en su última presentación venció 2 a 0 a Real Oviedo. En caso de sumar de a tres quedará como líder momentáneamente, a la espera del encuentro del Merengue ante el elenco vasco. 

El encuentro entre el Blaugrana y el Colchonero, programado para este martes 2 de diciembre a las 17.00 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través del canal 610 y 1610 en HD de DSports. Además, lo transmitirá la plataforma online de DGO.

