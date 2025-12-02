Raphinha volvió al gol y Barcelona se lo dio vuelta a Atlético de Madrid en un triunfo clave por LALIGA

El primer gran partido en el Camp Nou desde la vuelta del Barcelona a su casa tuvo lugar este martes en el encuentro entre el blaugrana y el Atlético de Madrid, en un recinto que aún no está habilitado en un 100% de su capacidad. Ambos equipos llegaban con la cima de LALIGA en mente y, en un partido de varias emociones, los culés se impusieron por 3 a 1.

A pesar de ello, Atlético de Madrid fue el que golpeó primero, y se puso en ventaja con el gol de Álex Baena, su gran refuerzo de este último mercado. Aunque luego tuvo que salir lesionado, una constante desde que llegó al colchonero.

La respuesta del Barcelona no se hizo esperar, y los culés igualaron mediante la aparición de Raphinha, que volvió a jugar la semana pasada y marcó hoy su primer gol desde aquel doblete ante Valencia a mediados del mes de septiembre, antes de su lesión.

Barcelona tuvo la oportunidad de pasar al frente antes del final de la primera parte, pero Lewandowski mandó su penal a las nubes. No obstante, en los minutos iniciales de la segunda parte llegó el gol de Dani Olmo para poner al frente al local. El mediapunta terminó lesionándose al definir y tuvo que salir.

Su lugar lo ocupó Ferrán Torres, quien terminó dándole cifras definitivas al encuentro con el tercer gol de los blaugranas, sobre el final del partido y luego de varias chances falladas por el Atlético de Madrid para empatar el marcador.

Barcelona quedó como único líder y le sacó cuatro al Real Madrid, que todavía debe jugar su partido por la fecha 15 de LALIGA, mientras que Atlético de Madrid perdió su oportunidad de llegar al segundo puesto y se mantiene cuarto, por detrás del merengue y del Villareal.

Posiciones de LALIGA