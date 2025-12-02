Es tendencia:
La advertencia de Raúl González a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid: “Soy muy optimista”

En las últimas fechas, el combinado catalán se quedó con la primera posición de LaLiga, pero el goleador confía en la reacción de los de Xabi Alonso.

Por Agustín Vetere

Raúl González Blanco, leyenda de Real Madrid.
A pesar de las grandes expectativas alrededor de Real Madrid, su presente en este tramo de la temporada es irregular. El Merengue tuvo un buen comienzo tanto en LaLiga como en la Champions League, pero una mala racha reciente lo alejó de sus objetivos.

Es que los dirigidos por Xabi Alonso iniciaron la campaña con una cosecha de 13 victorias en 14 compromisos disputados. Desde ahí, la derrota ante Liverpool en Anfield Road fue el puntapié inicial de una inusual racha negativa para los blancos, que solo ganaron 1 de sus últimos 5.

Estos resultados afectaron sobre todo en la lucha por la primera posición de LaLiga. Aunque se mantienen cerca, ahora es Barcelona quien lidera en soledad el torneo de la Primera División de España. En ese contexto, a Raúl González Blanco le consultaron por sensaciones ante este presente.

“Yo creo que están más preocupados los rivales que los del Madrid. Estamos en diciembre y las competiciones y los títulos se deciden en los últimos meses”, disparó primero la leyenda del club madrileño en la gala de los Premios As 2025.

Y se extendió, apostando a la reacción que puedan mostrar los de Alonso, sobre todo en el segundo semestre de la temporada: “Ahí ya soy muy optimista. Tengo mucha confianza y estoy seguro que vamos a estar peleando”.

Barcelona sacó ventaja en la cima de LaLiga

En el Spotify Camp Nou, el combinado catalán se impuso este martes por 3-1 ante Atlético Madrid en el duelo adelantado de la Fecha 19, debido al ajustado calendario que afrontarán ambos con la Supercopa de España. Con este resultado, los de Hansi Flick le sacaron 4 a Real Madrid, que cuenta con un partido menos.

Así está la tabla de LaLiga

DATOS CLAVE

  • El Real Madrid solo ganó 1 de sus últimos 5 partidos tras un inicio de 13 victorias en 14 compromisos.
  • Raúl González Blanco declaró en los Premios As 2025 que los rivales están más preocupados por la situación del Madrid.
  • La mala racha del Real Madrid comenzó tras perder contra Liverpool en Anfield Road.
