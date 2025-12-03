Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Problema para River: los inesperados millones que le pidió Liverpool por el fichaje de Kevin Amaro

Al Millonario le surgieron competidores directos para quedarse con el uruguayo que se encuentra en Liverpool.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Kevin Amaro, jugador de la Selección de Uruguay.
© Prensa AUFKevin Amaro, jugador de la Selección de Uruguay.

A lo largo de las últimas horas, se confirmó que River está detrás de los pasos de Kevin Amaro, quien se desempeña como lateral derecho en Liverpool y también en la Selección de Uruguay. Debido a que Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta a Fabricio Bustos, que está buscando un nuevo rumbo, necesita un futbolista que le pelee el puesto a Gonzalo Montiel.

Con tan solo 21 años, y una enorme proyección, los directivos del Millonario enviarán emisarios hacia el territorio charrúa para establecer las primeras conversaciones con vistas a una oferta formal. Y ahora, llegó la respuesta por parte del Negriazul.

Según lo reportado por el periodista Sebastián Giovanelli, además de que hay ofertas de Brasil, México y Europa, recalcó que ninguna tiene un asidero firme como sí ocurre con el interés de River. Por otra parte, exclamó que no desean transferir la totalidad de la ficha de Amaro, y que el mismo cuesta 10 millones de dólares.

Cabe destacar que aceptan negociar por cualquier tipo de porcentajes, posicionándose a partir del 30%, algo que es habitual en los directivos del club montevideano, y que en Núñez lo saben, ya que ocurrió lo mismo cuando adquirieron a Nicolás De la Cruz: “Si River quiere el 50% va a tener que poner 5 millones de dólares, si quiere el 60%, va a tener que poner 6 millones”, exclamó la fuente citada en diálogo con el programa partidario Guardia Alta.

Kevin Amaro, jugador de la Selección de Uruguay.

Kevin Amaro, jugador de la Selección de Uruguay.

Los números de Kevin Amaro en Liverpool 

Desde su debut en el primer equipo a principios de 2024, el lateral derecho lleva disputados un total de 86 partidos, en los que convirtió dos goles y aportó ocho asistencias. Además, recibió 13 tarjetas amarillas y 2 rojas en 6865 minutos en cancha.

Publicidad
Mientras espera volver a River, el dramático momento del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

ver también

Mientras espera volver a River, el dramático momento del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

Zuculini reveló detalles inéditos del vestuario de River antes de la final de Libertadores 2018 suspendida ante Boca en el Monumental

ver también

Zuculini reveló detalles inéditos del vestuario de River antes de la final de Libertadores 2018 suspendida ante Boca en el Monumental

DATOS CLAVES

  • River busca a Kevin Amaro, lateral derecho de 21 años de Liverpool y Uruguay.
  • La ficha de Kevin Amaro está valuada en 10 millones de dólares, según Sebastián Giovanelli.
  • Liverpool aceptaría negociar por porcentajes de la ficha, siendo el 30% el punto de partida.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Así quedaron los grupos del Mundial 2026 según el simulador del sorteo
Mundial 2026

Así quedaron los grupos del Mundial 2026 según el simulador del sorteo

La amenaza de Insúa a Caruso Lombardi: "No te metas conmigo personalmente"
Fútbol Argentino

La amenaza de Insúa a Caruso Lombardi: "No te metas conmigo personalmente"

El escándalo que involucra a una ganadora de Roland Garros y a un campeón del mundo
Offside

El escándalo que involucra a una ganadora de Roland Garros y a un campeón del mundo

Boca vs. Gimnasia por la final del Torneo de Reserva: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Boca vs. Gimnasia por la final del Torneo de Reserva: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo