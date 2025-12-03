Problema para River: los inesperados millones que le pidió Liverpool por el fichaje de Kevin Amaro

A lo largo de las últimas horas, se confirmó que River está detrás de los pasos de Kevin Amaro, quien se desempeña como lateral derecho en Liverpool y también en la Selección de Uruguay. Debido a que Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta a Fabricio Bustos, que está buscando un nuevo rumbo, necesita un futbolista que le pelee el puesto a Gonzalo Montiel.

Con tan solo 21 años, y una enorme proyección, los directivos del Millonario enviarán emisarios hacia el territorio charrúa para establecer las primeras conversaciones con vistas a una oferta formal. Y ahora, llegó la respuesta por parte del Negriazul.

Según lo reportado por el periodista Sebastián Giovanelli, además de que hay ofertas de Brasil, México y Europa, recalcó que ninguna tiene un asidero firme como sí ocurre con el interés de River. Por otra parte, exclamó que no desean transferir la totalidad de la ficha de Amaro, y que el mismo cuesta 10 millones de dólares.

Cabe destacar que aceptan negociar por cualquier tipo de porcentajes, posicionándose a partir del 30%, algo que es habitual en los directivos del club montevideano, y que en Núñez lo saben, ya que ocurrió lo mismo cuando adquirieron a Nicolás De la Cruz: “Si River quiere el 50% va a tener que poner 5 millones de dólares, si quiere el 60%, va a tener que poner 6 millones”, exclamó la fuente citada en diálogo con el programa partidario Guardia Alta.

Kevin Amaro, jugador de la Selección de Uruguay.

Los números de Kevin Amaro en Liverpool

Desde su debut en el primer equipo a principios de 2024, el lateral derecho lleva disputados un total de 86 partidos, en los que convirtió dos goles y aportó ocho asistencias. Además, recibió 13 tarjetas amarillas y 2 rojas en 6865 minutos en cancha.

