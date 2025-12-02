Todos los resultados posibles de la definición de la Fórmula 1: las opciones de Norris, Verstappen y Piastri

Lando Norris no tuvo el mejor fin de semana en Qatar, pero fue suficiente para llegar a la definición del campeonato de la Fórmula 1 2025 como el gran candidato al título, y una ventaja que lo mantiene como líder y con la certeza de que, con un podio, se consagrará campeón.

No obstante, eso no implica que Max Verstappen y Oscar Piastri no tengan chances de campeonar. Muy por el contrario, ambos tienen escenarios realistas que los convertirían en campeones de la Fórmula 1 2025, y a continuación los repasamos:

Qué tiene que pasar para que sea campeón Lando Norris

Lando Norris es el líder del campeonato, por lo que es quien más escenarios tiene en los que resulta campeón de la Fórmula 1. El escenario más sencillo es terminando en el podio. Si Norris termina en el podio, será campeón sin importar qué hagan Verstappen o Piastri.

Norris es quien más chances tiene. (Getty)

Ahora bien, con Norris fuera del podio, sus opciones pasan porque Verstappen no gane la carrera. Si Max queda segundo y Norris queda entre el cuarto y el séptimo lugar, Norris es el campeón. O bien, si Max queda tercero y Norris queda entre el cuarto y el séptimo lugar, también conquistará el título.

En caso de que gane Piastri, Norris puede ser campeón terminando quinto o mejor, y con un mal resultado de Verstappen, Norris se lleva el título quedando entre el cuarto y noveno puesto, en caso de que Piastri sea segundo.

Norris en el podio.

Gana Piastri y Norris es cuarto o quinto.

Verstappen es segundo y Norris termina del cuarto al séptimo.

Piastri es segundo y Norris termina del cuarto al noveno.

Verstappen es tercero y Norris termina entre cuarto y octavo.

Qué tiene que pasar para que sea campeón Max Verstappen

Verstappen está segundo a 12 puntos de Norris. Y, primero y principal, necesita que Lando no termine en el podio. A partir de allí surgen los escenarios que lo convierten en campeón. El más sencillo es ganando la carrera.

Verstappen, ganando y sin Norris en el podio, es campeón. (Getty)

Ahora bien, siendo segundo, Max sería campeón siempre y cuando Lando Norris quede por debajo del séptimo puesto. Es decir, octavo o peor. El neerlandés también tiene chances de ser campeón quedando tercero, pero sólo si Norris termina noveno o peor.

Es necesario que Norris no termine en el podio.

Si gana, y Norris queda cuarto o peor, es campeón.

Si es segundo y Norris termina octavo o peor.

Si es tercero y Norris termina noveno o peor.

Qué tiene que pasar para que sea campeón Oscar Piastri

Piastri es quien más lejos está del campeonato, por lo que ganar es prácticamente obligatorio para él y solo el primer y segundo puesto le pueden dar el título. Cualquier otro resultado personal lo deja sin chances de ser campeón.

Lando Norris, con chances bajas pero no es imposible. (Getty)

Si Piastri gana, necesita que Lando Norris termine del sexto puesto o por debajo de ello. Mientras que, en caso de quedar segundo necesita que Norris termine décimo o peor y, a su vez, que Verstappen quede fuera del podio.

Si gana y Norris termina sexto o peor.

Si es segundo, Norris es noveno o peor y Verstappen termina fuera del podio.

