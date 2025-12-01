¡Atento Barcelona! El batacazo que prepara Julián Alvarez con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Julián Alvarez (que viene de superar 2 a 0 al Real Oviedo y ya suma 6 triunfos seguidos) por estas horas se está preparando para afrontar un escenario totalmente impensado hasta hace pocas semanas. Porque resulta que si este martes 2 de diciembre vence al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou (de momento con 45 mil localidades habilitadas), en uno de los partidos correspondientes a la jornada 15 de LaLiga, podría ser el nuevo líder de la tabla de posiciones.

Con lo cual, sería un auténtico batacazo por parte del Colchonero, puesto que en las primeras 5 fechas había dejado 9 puntos en el camino, cifras que, para ese entonces (entre mediados de agosto y fines de septiembre), parecían dejar un saldo irremontable en un certamen en el que el Real Madrid y el Blaugrana no suelen desperdiciar unidades.

Pero claro, todo cambió con el andar irregular tanto del Merengue como del Barça en las semanas más recientes. Por empezar, el Atlético de Madrid vapuleó a los de Xabi Alonso con el histórico 5 a 2 en el Estadio Metropolitano el pasado 27 de septiembre. Ahí descontó tres puntos que fueron fundamentales para mantenerse en competencia.

Luego, si bien la Casa Blanca resurgió con cuatro triunfos al hilo en el certamen español, empató en sus últimas tres presentaciones (0 a 0 con Rayo Vallecano, 2 a 2 con Elche y 1 a 1 con Girona), lo que le permitió a los de Diego Simeone recuperar terreno, de manera tal que tras la fecha 13 solo hay 2 puntos de distancia.

En tanto que, en octubre, al conjunto de Hansi Flick se le escaparon 6 puntos que también le dieron vida a los rojiblancos. Cayó 4 a 1 con el Girona y 2 a 1 con el Madrid en el Clásico de España que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu. De igual forma, viene de cuatro victorias consecutivas: 3 a 1 al Elche, 4 a 2 al Real Celta de Vigo, 4 a 0 al Athletic Club de Bilbao y 3 a 1 al Alavés.

¿Qué resultados necesita el Atlético de Madrid para quedar primero en LaLiga esta semana?

En concreto, la clasificación quedó de la siguiente manera: Barcelona puntero con 34 puntos, Real Madrid segundo con 33, Villarreal tercero con 32 y Atlético de Madrid cuarto con 31.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex Barcelona y Real Madrid pidió calma con Franco Mastantuono: ”Hay que ir de a poco”

ver también ¿Cuántos goles le faltan a Lautaro Martínez en el Inter de Milán para alcanzar a Giuseppe Meazza?

Por lo tanto, el Atleti precisa ganarle al Barça este martes y que el Merengue empate o pierda con el Athletic Club de Bilbao en el Estadio San Mamés el miércoles, en lo que serán los dos encuentros adelantados de la fecha 19, a causa de la Supercopa de España que se desarrollará en enero en Arabia Saudita.

En síntesis