Con gol de Richarlison, el Tottenham de Cuti Romero ganó un partido clave y salió de la zona de descenso de la Premier League

Tras una racha de 14 partidos sin victorias y no ganar desde diciembre del 2025 en la Premier League, el Tottenham, sin Cuti Romero lesionado, logró vencer este domingo por 2 a 1 al Aston Villa, como visitante en Birmingham, y encadenar su segunda victoria consecutiva para salir de la zona de descenso.

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Los Spurs, que venían de ganarle al colista Wolverhampton en el Molineux la fecha pasada, se pusieron en ventaja con gol desde fuera del área de Conor Gallagher, que sorprendió a Dibu Martínez. En ese primer tiempo también llegó el segundo, con un cabezazo de Richarlison, anticipándose a la salida del arquero argentino.

EL PICANTE ESTÁ FELIZ… ¡Y TOTTENHAM TAMBIÉN! Richarlison conectó un cabezazo letal y marcó el 2-0 de los Spurs ante Aston Villa.



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El equipo de Roberto De Zerbi dominó el partido en la primera mitad, ante un apagado Aston Villa, y supo sostener su arco en cero, sin pasar demasiada zozobra y sin necesidad de intervenciones de Kinsky, hasta el minuto 95, donde apareció el descuento de Emiliano Buendía, con un cabezazo implacable.

La victoria significa que Tottenham alcanza la línea de los 37 puntos en la Premier League; eso le permite superar al West Ham (que ayer perdió 3 a 0 vs. Brentford), y salir de la zona de descenso, a falta de tres partidos para terminar la temporada 2025/26. Lo más importante, depende de sí mismo para sostener la categoría.

La lucha por el descenso de la Premier League entre Tottenham, West Ham… y Nottingham Forest

Los partidos que le quedan a Tottenham son Leeds United, como local, Chelsea de visitante y Everton, nuevamente en el Tottenham Hotspur Stadium. Por su parte, el West Ham United recibe al líder Arsenal en la próxima fecha, luego visita al Newcastle y cierra como local del Leeds.

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West Ham y Nottingham Forest, los otros dos equipos complicados con el descenso. (Getty)

El otro equipo que no se puede dormir es el Nottingham Forest, que con un partido pendiente está tres puntos por delante de la zona roja. Mañana completa la Fecha 35 visitando al Chelsea, y luego le quedan Newcastle, como local, Manchester United en Old Trafford, y cierra con el Bournemouth en casa. A su vez, debe visitar a Aston Villa por la vuelta de las semifinales de Europa League, donde aventaja a los de Birmingham por 1 a 0.

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Los otros dos puestos de descenso ya les corresponden a Burnley y Wolverhampton, oficialmente descendidos.

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