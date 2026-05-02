Por qué no juega hoy Julián Álvarez en Valencia vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2025-2026

Por la fecha 34 de LaLiga 2025-2026, en el Estadio de Mestalla, Atlético de Madrid visita a Valencia, con la obligación de conseguir una victoria para seguir dentro de los puestos de clasificación hacia la próxima edición de la Champions League.

Si bien los dirigidos por Diego Simeone tienen la cabeza puesta en lo que será la revancha frente a Arsenal, por la semifinal de la UCL, saben que no pueden dejar de sumar en el campeonato doméstico. Pero lo harán con un equipo alternativo.

Más allá de que desde Madrid viajaron con varios de los titulares entre los citados, uno de los que no aparece es Julián Álvarez. El delantero argentino padeció un esguince de tobillo de grado I y lo van a preservar para que llegue en condiciones al partido del martes en Londres.

Al tratarse de una lesión leve, el nacido en Calchín estará en Emirates Stadium para intentar alcanzar su segunda final de Champions League (la primera fue con Manchester City y se consagró campeón frente a Inter de Milán), donde también reaparecerán figuras como Giuliano Simeone, Alexander Sørloth y Pablo Barrios.

Julián Álvarez, ausente en Mestalla.

Tabla de posiciones de LaLiga

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La formación de Atlético de Madrid vs. Valencia por LaLiga 2025-2026

Juan Musso; Javier Boñar, Roman Le Normand, Clément Lenglet, Julio Díaz; Nahuel Molina, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Jorge García Morcillo; Rayane Belaid y Thiago Almada. DT: Diego Simeone.

La formación de Valencia vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2025-2026

Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, César Tárrega, Pepelu, José Luis Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Largie Ramazani; Filip Ugrinic y Umar Sadiq. DT: Carlos Corberán.

Valencia recibe a Atlético de Madrid en Mestalla. (Getty Images)

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