En la jornada de entrenamientos previa al partido que disputará este miércoles como local ante Juventus, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, Real Madrid confirmó una baja que alcanzará también al clásico del próximo domingo ante Barcelona.

Se trata de David Alaba, a quien Xabi Alonso le había dado ante Getafe la posibilidad de ser titular en un partido de Liga que no se le presentaba desde diciembre de 2023, cuando sufrió ante Villarreal la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que la ha traído secuelas hasta la fecha.

El defensor austriaco había sido titular también en Champions ante Kairat Almaty, pero no logró resistir más allá de los primeros 45 minutos en el Coliseum Alfonso Pérez. Si bien los estudios médicos que se le realizaron descartaron la existencia de una lesión para preocuparse, su presencia ante Juventus y Barcelona ya está descartada a causa de una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha que lo obligará a descansar por siete días.

Otros dos futbolistas que Xabi Alonso prácticamente descartó en conferencia de prensa para el duelo de este miércoles ante Juventus son Trent Alexander Arnold y Dani Caravajal, quienes sí podrían tener chances de ingresar a la convocatoria para el clásico ante Barcelona por estar realizando la etapa final de sus respectivas rehabilitaciones por lesión.

David Alaba está descartado para los partidos ante Juventus y Barcelona.

En relación a las bajas para el partido que el domingo pondrá los ojos del mundo entero en el Santigo Bernabéu, el entrenador avisó que será el sábado previo cuando él mismo se encargará de compartir todos los partes médicos para informar qué futbolistas estarán en condiciones de jugar y cuáles no.

El cruce de Alaba con Mastantuono

En su regreso a la titularidad por LaLiga, antes de verse obligado a dejar el terreno de juego con una molestia física, David Alaba mantuvo un pequeño cruce de palabras por Franco Mastantuono por la ejecución de un tiro libre en favor de Real Madrid ante Getafe.

El argentino había provocado una falta al borde del área y tomó la pelota decidido a patear. Pero su intención duró apenas unos segundos, ya que Alaba apareció en escena de inmediato para arrogarse ese derecho. Tras unas breves palabras con las bocas tapadas, Mastantuono terminó cediendo ante uno de los referentes del equipos, aunque con gestos de fastidio.