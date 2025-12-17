Es tendencia:
La verdad sobre la oferta de River a Godoy Cruz por el arribo de Santino Andino

El delantero del Tomba se encuentra en el radar de Marcelo Gallardo para que llegue a River en este mercado de pases.

Por Julián Mazzara

Santino Andino con la camiseta de Godoy Cruz.
Santino Andino con la camiseta de Godoy Cruz.

Después de que Marcelo Gallardo hiciera una primera limpieza del plantel de River, donde aparecen nombres como los de Miguel Borja, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Federico Gattoni, quienes no seguirán en 2026, comenzó a trabajar en la materia arribos.

Uno de los futbolistas apuntados es Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, que tiene 20 años y ya vistió la camiseta de la Selección Argentina, en cuanto a juveniles se refiere. Pero más allá del interés, en las últimas horas surgió el rumor de una oferta formal.

Según pudo saber BOLAVIP, la dirigencia del Millonario aún no apretó el acelerador por el mendocino, ya que Gallardo lo sigue analizando (le gusta mucho) y no es la prioridad para reforzar el ataque, donde ya estarán Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio, además de los juveniles que puedan saltar de inferiores.

Cabe destacar que Andino continúa en los planes de Olympiakos, de Grecia, que aún no avanzó porque, al igual que River, debían esperar a las elecciones presidenciales en el Tomba. Sin embargo, Stefano Di Carlo sigue en la quietud total por exclusivo pedido del Muñeco. Eso sí, en caso de avanzar, buscarán un préstamo con opción de compra, y un posible cargo, tal como negociarán en este mercado.

Los números de Andino en Godoy Cruz

Santino Andino acumula 5 anotaciones al cabo de 33 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza.

DATOS CLAVES

  • Borja, Nacho Fernández y Enzo Pérez dejarán River en 2026 tras la limpieza del plantel.
  • Santino Andino interesa a Marcelo Gallardo, pero aún no realizaron una oferta formal.
  • Préstamo con opción de compra buscaría la dirigencia si decide avanzar por el de Godoy Cruz.
