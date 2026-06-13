Brilla en Como 1907, lo quiere Real Madrid y va a debutar en una Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

Nico Paz será parte del Copa del Mundo 2026 con la Selección Argentina. Si bien el elenco está en busca de defender la corona conseguida en Qatar 2022, él no había sido parte de la hazaña y afronta su debut absoluto en un Mundial. Aunque comienza con un rol secundario, son realmente elevadas las chances de que se meta en el equipo titular por sus notables características.

El volante creativo actualmente brilla en Como 1907, pero todo indica que regresará a Real Madrid en este mercado de pases. El surgido en las divisiones inferiores merengues, cuenta con una cláusula de recompra por menos de 10 millones de euros, lo que sería una magnífica operación de cara a la próxima temporada ya bajo las órdenes de José Mourinho.

Nico Paz en la Selección Argentina. (Getty Images)

El zurdo es hijo de Pablo Paz, quien jugó el Mundial 1998 con Argentina, y gran parte de su carrera la hizo en el exterior. Por ese motivo, Nico nació en Santa Cruz de Tenerife debido a que su padre se desempeñaba en el club de la ciudad. Aunque por lógica pudo haber representado internacionalmente a España, él decidió vestir la camiseta celeste y blanca por sus raíces familiares.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Nico Paz?

Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de 2004.

8 de septiembre de 2004. Lugar de nacimiento: Santa Cruz de Tenerife, España.

Santa Cruz de Tenerife, España. Edad actual: 21 años.

21 años. Nombre de la madre: Miriam Martínez.

Miriam Martínez. Nombre del padre: Pablo Paz.

Pablo Paz. Hermanos: tiene dos hermanas menores.

Nico Paz, con la camiseta de Boca durante su infancia.

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Estadísticas y presente en Como 1907

Partidos jugados: 75.

75. Goles: 19.

19. Asistencias: 17.

17. Amarillas : 12.

: 12. Expulsiones : 0.

: 0. Títulos: 0.

El camino de Nico Paz en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 15 de octubre de 2024 (Eliminatorias vs. Bolivia).

15 de octubre de 2024 (Eliminatorias vs. Bolivia). Títulos ganados con la Mayor: 0.

0. Partidos jugados: 9.

9. Goles marcados: 1 (Amistoso vs. Mauritania, el 27 de marzo de 2026).

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

En primera instancia, se espera que Nico Paz sea suplente en el armado táctico que diagrama Lionel Scaloni, principalmente por su similitud con Lionel Messi. Sin embargo, se sabe que es del gusto del cuerpo técnico, por lo que no sería ninguna sorpresa que se convierta en titular a lo largo del desarrollo del Mundial, ya que sus condiciones técnicas son sobresalientes.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Nico Paz

Cuánto vale: según el sitio web especializado en la materia, Transfermarkt, tiene una cotización actual de mercado que ronda los 80 millones de euros .

según el sitio web especializado en la materia, Transfermarkt, tiene una cotización actual de mercado que ronda los . Cláusula de rescisión: si bien no tiene, Real Madrid sí cuenta con una cláusula de recompra en junio de 2026 y 2027, por apenas nueve y diez millones de euros.

Vida personal: familia, pareja e hijos de Nico Paz

La familia está compuesta por su padre Pablo, su madre Miriam y sus dos hermanas menores, tal como se mencionó anteriormente. Por otro lado, está en pareja con Emma Ramírez, una reconocida influencer española e hija del director técnico Kiko Ramírez. Sin embargo, aún no tiene hijos, aunque hay que tener en cuenta que solamente tiene 21 años y todavía es muy joven.