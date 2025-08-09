“El fútbol se olvidó de mi”: jugó en Milan con Maldini, fue campeón de Europa y quedó en coma por una pelea en un bar

Gianluca Sordo tuvo todo para quedar en la historia grande de Torino y del Calcio, pero hoy con 55 años tiene más reproches que buenos recuerdos del fútbol y sus protagonistas: “El fútbol se olvidó de mí, nadie se dignó a preguntarme si seguía vivo o no, solo mis excompañeros”.

Luego de más de 100 partidos en el combinado de Turín, el oriundo de las Toscana tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Milan y hacia allí fue. Dejó atrás el club en dónde era figura para probarse en uno de los gigantes de Italia, aunque pasó sin pena ni gloria tras solo 12 partidos y ningún gol.

“Maldini, Savicevic, Boban, Baggio, no merecía estar entre esos campeones. Aún me quedaba un año de contrato con el Torino, donde había ganado la Copa de Italia. Podría haber usado el interés de los rossonero como palanca para renovar y convertirme en un referente“, recuerda Sordo en entrevista con Corriere della Sera.

Y culpó a la ambición de su representante por el salto a Milan: “A mi agente, Oscar Damiani, le importaba más su dinero que el mío. Interés. Tenía 24 años, un club así te llama, ¿Cómo iba a negarme? Debería haber sido él quien me hiciera reflexionar”.

“Tras 10 años de representación me abandonó a las vías del tren, en Milán, como si fuera un barril. Para entonces, me había convertido en un pez demasiado pequeño para él. El respeto y los valores también faltaban en el fútbol de aquella época”, manifestó el exmediocampista que fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, ganó la Serie A con Milan, la Eurocopa Sub-21 y estuvo a centímetros de ser el héroe de Torino en la Copa de la UEFA en 1992.

“¿Mi mayor arrepentimiento? El travesaño a un minuto del final de la definición de la Copa de la UEFA contra el Ajax. Habría cambiado la historia de Turín y la mía también. Los aficionados me habrían construido una estatua de mármol“, se lamentó el italiano.

Su salida de Milan y recorrido por el ascenso italiano

Aquel mal paso por el rossonero lo dejó con escasas opciones para continuar su carrera. Pasó por Reggiana y Bari en la Serie A, hasta 1998, antes de girar por clubes hasta la Seie D.

“En el Reggiana me lesioné cinco veces. En el Bari me veían como el hombre que discutía con la afición. Con 28 años, ningún club de la Serie A me quería, y eso está bien. ¿Pero por qué ni siquiera uno de la Serie B? Alguien quería cortarme las piernas. Mucha gente lo notó”, recordó Sordo.

En 2004, su último año como futbolista profesional, coincidió con Massimiliano Allegri, quién iniciaba su carrera como entrenador en el Aglianese de la Serie D. Sin embargo, no tiene un gran recuerdo del DT, a quién acusa de soltarle la mano tras la agresión que le cambió la vida a pocos meses de haberse ido del equipo.

El episodio que le cambió la vida a Sordo

“Todos los viernes iba a jugar al fútbol con mis amigos, luego cenaba una pizza y tomaba una copa en un bar de Marina di Massa antes de volver a casa. Una noche, sin querer, pisé el pie de una chica. Le pedí disculpas un par de veces, pero no las aceptó. A la tercera pierdo la paciencia y le digo que se vaya al infierno. En ese momento un chico que estaba a mi izquierda, y que evidentemente tenía cierto interés en ella, me dio un golpe en la sien. Nos dividen, era reincidente. Él ya tenía antecedentes penales”, recordó sobre aquella noche de 2005.

Al llegar a su casa comenzó a vomitar en su cama y tras un llamado al 911 constataron que tenía un hematoma cerebral. Lo operaron de urgencia en Pisa y le salvaron la vida: “Es un milagro que esté aquí para contarlo”.

“Estuve en coma durante cuatro días, luego un mes de cuidados intensivos y una larga rehabilitación pagada íntegramente de mi bolsillo. Pero el daño todavía lo llevo conmigo hoy. Cojeo, tengo déficits motores en el lado izquierdo de mi cuerpo y me arde la cabeza incluso cuando leo sólo media página de un periódico deportivo. Recibo una pensión por invalidez”, explica.

De aquella noche reprocha la actitud de Allegri: “Luego de un mes de cuidados intensivos, nunca apareció y nunca más supe de él. Todo el mundo sabía lo que me había pasado, habían hablado de ello en la televisión, la radio y los periódicos. Yo no había estado en Groenlandia, estaba allí a unos minutos en coche de él, una persona con la que había compartido mis días hasta unos meses antes”.

A 20 años de la agresión que le cambió la vida contó cómo atraviesa los días: “Intenté hacer algunas inversiones inmobiliarias, pero me costó recuperarme. Siempre he sido una persona tenaz y decidida, pero luego encallé. Ya no soy un niño, sólo tengo una educación secundaria y una memoria comprometida, especialmente la memoria a corto plazo”.