River en el mercado de pases: el dinero que gastó, lo que le queda de presupuesto y los puestos a reforzar para Gallardo

River arrancó el 2026 de pretemporada en San Martín de Los Andes, localidad en la que el equipo comandado por Marcelo Gallardo realizará la parte más fuerte en cuanto a lo físico en los entrenamientos, y luego se mudará a Punta del Este para disputar dos encuentros amistosos.

En medio de esto, la dirigencia del Millonario continúa trabajando en el mercado de pases. Con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, buscan cerrar la llegada de más refuerzos, siempre y cuando teniendo en cuenta el presupuesto salarial de 20 millones de dólares que se estableció.

El dinero que River lleva gastado

Por el momento, el elenco de Núñez fichó a dos refuerzos y gastó 7.5 millones de dólares de su presupuesto. La primera inversión fue por Fausto Vera, quien llegó a préstamo desde Atlético Mineiro con un cargo de 500 mil dólares, más una opción de compra de 4 millones de la misma moneda.

Luego, la erogación fuerte se dio por Aníbal Moreno. El volante catamarqueño de 26 años arribó al club proveniente de Palmeiras luego de que River pague 7 millones de dólares por la totalidad de su ficha. Además, firmó un contrato a largo plazo, hasta el 31 de diciembre de 2029.

Lo que queda de presupuesto

Con las dos incorporaciones que realizó, el Millonario aún tiene 12.5 millones de dólares para gastar. Es por eso que ya hay dos negociaciones en curso para cerrar a otros dos refuerzos: Matías Viña, lateral izquierdo de Flamengo, y Santino Andino, extremo de Godoy Cruz.

En el caso del lateral uruguayo, el elenco de Núñez cerró un préstamo con un cargo de aproximadamente 500 mil dólares, más una obligación de compra por el 50% del futbolista en caso de que juegue la mitad de los partidos a lo largo de la temporada.

Por Andino la negociación es más compleja, ya que el extremo de la Selección Argentina Sub 20 tiene interesados de Europa. Por él, River está dispuesto a pagar 5 millones de dólares para quedarse con el 80% de su pase. En caso de cerrar a estos dos refuerzos, le quedarán 7 millones para gastar.

Los puestos a reforzar

Pensando en el inicio de la temporada, y a la espera de tener a sus primeros 4 refuerzos, Gallardo buscaría cerrar la llegada de un delantero más. En este sentido, todos los cañones apuntan a Sebastián Villa, el colombiano que viene de ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por el ex Boca, la Lepra mendocina pretende 12 millones de dólares, mientras que desde Núñez quieren negociar para bajar el precio del jugador. Además, están dispuestos a ofrecer futbolistas a préstamo para quedarse con el pase del jugador de 29 años. Por otro lado, no se descarta que el Millonario también haga el intento por un 9 de área.

