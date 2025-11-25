Es tendencia:
Clima tenso en el Real Madrid: ”Federico Valverde se cree Toni Kroos”

En España develan un ambiente bastante espeso entre el mediocampista charrúa y Xabi Alonso.

Por Germán Carrara

En España hablan de un quiebre en la relación de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, con Federico Valverde.
Real Madrid le ganó el primer Clásico de España de la temporada al FC Barcelona, es líder de la tabla de posiciones de LaLiga y está entre los primeros ocho de la clasificación de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, es decir, de momento se está adjudicando uno de los pases directos para los Octavos de Final del certamen continental.

Sin embargo, los medios de comunicación del país ibérico coinciden en que el clima interno no es ni por asomo el ideal. Denotan un quiebre en la relación entre el entrenador merengue Xabi Alonso y varios de los líderes del plantel, entre ellos, Federico Valverde (junto a Vinícius, Brahim Díaz, Rodrygo, Endrick y Ferland Mendy, conforme a Cadena Cope).

En el caso del charrúa, aparentemente, tiene que ver con las decisiones que el estratega está tomando con su función dentro del campo de juego. En concreto, en lugar de ubicarlo como mediocentro o volante por derecha (su puesto natural), lo está utilizando como lateral por la misma banda, en lugar de Dani Carvajal y de Trent Alexander-Arnold.

Está Valverde, un problema grande, porque se cree Toni Kroos y Xabi Alonso no lo ve mediocentro. Para Xabi Alonso los mediocentros del Madrid son Aurélien Tchoauméni, Arda Guler y Jude Bellingham”, expuso Antón Meana, periodista de Cadena Ser.

En esa misma línea, el periodista citado agregó: ”Valverde le hace un trabajo excelente de lateral derecho, mejor que Carvajal que está lesionado y que Trent que no está por ahora. Y esto es un problema porque Valverde considera que es una leyenda del Real Madrid y uno de los mejores mediocampistas del mundo y tiene un entrenador que no lo considera mediocampista”.

El Real Madrid precisa de una victoria en Atenas frente al Olympiacos para compensar los 3 puntos que dejó en su camino en la Fase de Liga de la UEFA Champions League ante el Liverpool (cayó 1 a 0 en Anfield con un tanto de Alexis Mac Allister). El encuentro frente al conjunto griego será este miércoles 26 de noviembre desde las 21:00 horas CET.

