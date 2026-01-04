Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Boca regresó a los entrenamientos y el plantel ya trabaja bajo las órdenes de Claudio Úbeda. En paralelo, la dirigencia sigue en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos, con Marino Hinestroza y Alexis Cuello como las prioridades.

San Lorenzo rechazó la primera oferta de Boca por Alexis Cuello

El mercado de pases de Boca comenzó con una peculiar calma. Sonaron algunos nombres para reforzar al equipo de Claudio Úbeda, pero hasta el momento no hubo incorporaciones. Se trabaja para cerrar el arribo de Marino Hinestroza, mientras que también se busca un delantero de área y el apuntado es Alexis Cuello de San Lorenzo.

San Lorenzo atravesó días sumamente complicados en el plano institucional, por lo que no fue sencillo poder negociar con el club de Boedo. Cabe recordar que Moretti fue expulsado y se eligió como presidente transitorio a Sergio Costantino. Ante este contexto, recién en las últimas horas llegó la primera oferta de Boca por Alexis Cuello.

Agustín Martegani interesa en Central Córdoba

La puerta giratoria del mercado de pases de Boca funciona con mayor intensidad en el sentido de las salidas. Mientras en el Xeneize aguardan por la llegada de caras nuevas, en el medio no se pierde el tiempo con varios nombres que no entran en la consideración de Claudio Úbeda. En esa lista de prescindibles aparece Agustín Martegani, quien en las últimas horas sumó un nuevo pretendiente en el fútbol argentino.

Según pudo saber Bolavip, Central Córdoba de Santiago del Estero pidió condiciones por el mediocampista de 25 años. La intención del Ferroviario es concretar un préstamo, intentando seducir al jugador con la chance de sumar los minutos que no tiene en la Ribera. Vale recordar que, tiempo atrás, Martegani había recibido un sondeo del fútbol árabe que no prosperó.

La situación de Marino Hinestroza

Lo que parece una novela sin fin, acaba de tener un nuevo capítulo. Marino Hinestroza continúa siendo el protagonista en este mercado de pases, mientras Boca sigue en plenas negociaciones con Atlético Nacional y donde no logran llegar a un acuerdo por diversos motivos. Además, Fluminense se sumó al interés y Columbrus Crew podría ser la clave para su llegada a Argentina.

Los constantes cambios en las tratativas dilataron la operación y mantiene al futbolista como rehén, mientras aguarda por una resolución. Desde Colombia volvieron a cambiar las condiciones y, lo que era un pacto apalabrado, ahora exigen 5 millones por el 80% o 6 millones por el 100%. Además, pretenden una sola cuota y el Xeneize ofrece tres, como es habitual en el fútbol.

Nahuel Génez fue presentado en Patronato

Mientras en el mundo Boca continúan buscando la manera de sumar a Marino Hinestroza, que es el gran objetivo que tiene Juan Román Riquelme, en los primeros días de la pretemporada, Claudio Úbeda ya le dejó en claro a los directivos que varios jugadores no seguirán en el club.

Algunos futbolistas que retornaron de sus respectivos préstamos ya resolvieron sus futuros, pero hay otros que lo están haciendo en estas horas, como así también habrá quienes lo resuelvan próximamente. Uno de los que ya sabe que no seguirá es Nahuel Genez, que estuvo en Temperley durante el último año, y ahora se mudó hacia Entre Ríos para jugar con la camiseta de Patronato.

