Rio Ferdinand destruyó con 2 palabras a Cuti Romero tras su expulsión en Manchester United vs. Tottenham

Rio Ferdinand no tuvo piedad con Cristian Romero después de su expulsión en la victoria de Manchester United sobre Tottenham por la Premier League. El histórico defensor británico, completamente identificado con los Diablos Rojos, no se quedó callado en su cuenta de X mientras observaba cómo el defensor argentino se iba temprano a las duchas.

Es que el campeón del mundo se ganó la tarjeta roja directa luego de una durísima plancha sobre Casemiro. Esta acción dejó a los Spurs con un hombre menos a los 29 minutos de la etapa inicial, cuando la historia todavía estaba igualada, y condicionó el desarrollo del encuentro.

Después de ver la acción que sepultó las posibilidades de los londinenses, Ferdinand calificó a Romero como “un lastre (a liability)” en sus redes sociales. El ex futbolista, que también oficia de comentarista en distintos partidos de Europa, este tipo de hechos opacan su gran tarea defensiva.

El tuit de Rio Ferdinand se hizo viral en cuestión de minutos, ya que se trata de una voz autorizada criticando a uno de los mejores jugadores de la actualidad en su posición. Esto, naturalmente, pone a la figura del Cuti bajo la lupa luego de una noche olvidable.

Se trata de la sexta tarjeta roja para Romero desde su llegada al fútbol inglés. Desde que juega en la Premier League, en agosto de 2021, ningún otro jugador fue expulsado más veces que él en todas las competencias.

Cuti Romero estará un tiempo sin jugar

La tarjeta roja a Cristian Romero no solo condicionó el partido del Tottenham, sino que también lo hará pagar consecuencias por un largo tiempo. El zaguero estará nada más y nada menos que cuatro fechas fuera de las canchas por su accionar en Old Trafford.

El reglamento de la FA indica que cada expulsión directa equivale a tres jornadas de suspensión. Sin embargo, al tratarse de su segunda roja en la temporada, se le sumará un partido extra. De esta manera, se perderá choques clave ante Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace.

