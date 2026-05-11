Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
PREMIER LEAGUE

Sin Cuti Romero, Tottenham no pudo ante Leeds y se mantiene en peligro de descenso en la Premier League

Al elenco londinense se le escurrió el triunfo en el segundo tiempo y está a solo dos puntos de la zona roja en la recta final del campeonato. El defensor argentino, que se recupera de una lesión ligamentaria, sigue ausente en el equipo.

Cuti Romero, defensor de Tottenham.
© GettyCuti Romero, defensor de Tottenham.

En el cierre de la Fecha 36 de la Premier League, Tottenham igualó como local por 1-1 ante Leeds United. Mathys Tel había marcado la primera diferencia para Spurs, que no pudieron sostenerla por el penal convertido por Dominic Calvert-Lewin en la segunda mitad del partido.

La definición de la Premier League se vive por Disney+

La pelea por mantener la categoría está al rojo vivo en el tramo final de la temporada y hay dos históricos de la Primera División luchando por no descender. Spurs se mantiene fuera de la zona roja, pero un tropiezo lo puede mandar al Championship, sobre todo sin uno de sus principales referentes, Cristian Romero.

Cabe recordar que ya hay dos equipos condenados que no continuarán en la Premier League la próxima campaña. Wolverhampton y Burnley no estuvieron a la altura de la máxima categoría y se despidieron temprano este año. El puesto restante todavía está vacante y tiene a dos posibles equipos.

Leeds United, Crystal Palace y Nottingham Forest estuvieron en alerta, pero consiguieron salvarse en las últimas semanas. Ahora, todo se reduce a West Ham o Tottenham. Las últimas dos fechas de la Premier League definirán quién abandona el certamen.

Aún sin Cuti Romero, que se recupera de un esguince ligamentario y apunta al Mundial 2026, Tottenham se ubica dos puntos por encima de West Ham con Chelsea y Everton en su horizonte. Sus rivales en esta lucha chocarán para cerrar ante Newcastle y Leeds United.

Ver también

“El ADN del club se perdió, no reconozco este Chelsea”

Así está la tabla de la Premier League

Los partidos restantes para Tottenham y West Ham

FECHA 37

  • Domingo 17/05 – 13.30 – Newcastle vs. West Ham
  • Martes 19/05 – 16.15 – Chelsea vs. Tottenham

FECHA 38

  • Domingo 24/05 – 12.00 – Tottenham vs. Everton
  • Domingo 24/05 – 12.00 – West Ham vs. Leeds United

Datos clave

  • Tottenham empató 1-1 ante Leeds United sin el lesionado Cristian Romero por la Premier League.
  • El club londinense suma puntos clave, situándose solo dos puntos arriba del descenso.
  • Wolverhampton y Burnley ya confirmaron matemáticamente su descenso al Championship esta temporada.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones