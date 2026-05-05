Cristian Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina el pasado 12 de abril. Aquel día, jugando para el Tottenham Hotspur frente al Sunderland por la Premier League, el delantero Brian Brobbey lo empujó, generando de esta manera (cuanto menos imprudente) que el Cuti chocara con su compañero Antonín Kinský, causándole así un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha.

Enseguida el defensor cordobés se dio cuenta que se trataba de una lesión que lo iba a apartar varias semanas de los campos de juego. Él mismo pidió el cambio y se retiró entre lágrimas. Incluso, por esas horas, hasta que se conocieron los resultados de los análisis, se llegó a dudar de su presencia con la Albiceleste en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No obstante, todo indica que físicamente estará disponible (le diagnosticaron entre 5 a 8 semanas de rehabilitación, justo en el borde del inicio del Mundial), aunque es probable que para el debut le falte ritmo futbolístico (con lo cual, es posible que juegue apenas unos minutos entre el primer y segundo partido de la fase de grupos para ir poniéndose a punto pensando en la instancia de eliminación directa).

En línea con su recuperación, este domingo 3 de mayo, el ex Belgrano se mostró siguiendo desde una de las plateas el compromiso que sus compañeros del Tottenham estaban afrontando ante el Aston Villa del Dibu Martínez por la fecha 35 de la Premier League. Se lo vio sentado y con la pierna afectada extendida, aparentemente sin la necesidad de contar con la asistencia de muletas, lo que también marca que puede desplazarse por sus propios medios.

Cuti Romero en una de las plateas del Tottenham Stadium este domingo 3 de mayo.

Incluso, días atrás se viralizó un video captado por un hincha (que lo bromeó por la situación de los Spurs en la tabla de posiciones) en el que se lo ve al campeón del mundo en Qatar caminando por las calles de Londres, simplemente con una venda alrededor de su rodilla derecha.

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En conclusión, lo que se percibe a simple vista es que la recuperación va en dirección hacia su presencia con la celeste y blanca en Kansas contra la Selección de Argelia el 16 de junio o a más tardar en Dallas contra Austria el 22 y/o Jordania el 27 del mismo mes.

Tottenham ganó y salió de la zona del descenso

Tottenham le ganó 2 a 1 al Aston Villa y pudo salir de la zona del descenso. Acumula 37 unidades, una por encima del West Ham, quien de momento está perdiendo la categoría. A los Spurs, comandados por Roberto De Zerbi, les queda jugar con: Leeds, Everton y Chelsea.

En síntesis

Cristian Romero sufrió un esguince de ligamento en su rodilla derecha el 12 de abril.

sufrió un en su rodilla derecha el 12 de abril. La rehabilitación del defensor durará entre 5 y 8 semanas previo al Mundial 2026.

previo al Mundial 2026. Argentina debuta el 16 de junio contra Argelia en la ciudad de Kansas.